﻿مبابي يخسر استئنافه ضد عقوبة إيقافه ثلاث مباريات

باريس – د ب أ: خسر كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان استئنافه ضد عقوبة إيقافه ثلاث مباريات. وتعرض مبابي جوهرة الكرة العالمية حاليا (19 عاما) للإيقاف ثلاث مباريات بعد قيامه بدفع تيغي سافنيير خلال المباراة التي فاز بها سان جيرمان 4/2 على نيم مطلع الشهر الجاري في الدوري الفرنسي. وأقدم الفرنسي الصاعد على هذا الفعل إثر تدخل عنيف من سافنيير عليه قبيل نهاية المباراة مباشرة. ونهض نجم سان جيرمان بعد سقوطه على الأرض وتوجه ناحية سافنيير وقام بدفعه ليشهر له حكم اللقاء البطاقة الحمراء على الفور. وغاب مبابي عن مباراتي سان جيرمان أمام سانت إيتيان ورين، كما سيغيب عن المباراة أمام ريمس غدا الأربعاء لكنه سيعود للمشاركة مع الفريق أمام نيس السبت المقبل.

لوف يعتزم ضم لاعبين شباباً إلى المنتخب الألماني

لندن – د ب أ: أعلن يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني اعتزامه مواصلة إعادة هيكلة المانشافت في الفترة الحالية وحتى بطولة أوروبا وكأس العالم المقبلتين. وخلال مؤتمر الفيفا، قال لوف الأحد في العاصمة البريطانية لندن: «علينا أن نتطلع إلى دمج بعض اللاعبين الشباب خلال العامين إلى الأربعة المقبلة»، ولفت إلى الرغبة في ضخ دماء ونبضات جديدة إلى الفريق. وعن أسباب الخروج المبكر من كأس العالم السابقة، قال لوف (58 عاما): «بعد فترة طويلة على القمة فقدنا النقاط المئوية الأخيرة المتعلقة بالحماس والتطلع إلى كسب لقب تحت أي ظرف».

نيمار يهدي قميصه لطفل اقتحم ملعب رين

باريس – د ب أ: أهدى البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان، قميصه لأحد الأطفال اقتحم ملعب مدينة رين خلال خروج اللاعب الكبير في الدقائق الأخيرة من مباراة النادي الباريسي ومضيفه رين. وراوغ الطفل الصغير رجال الأمن ودخل إلى الملعب لاحتضان نيمار الذي تعاطف معه بشكل كبير. ووضع النجم البرازيلي يده فوق كتف الطفل ومنع رجال الأمن من إخراجه بالقوة، كما قام بخلع قميصه وأهداه له ليخرج بعد ذلك المشجع الصغير من الملعب محاطا بعدد من أفراد الحراسة. وخرج نيمار (26 عاما) في الدقيقة 91 عندما كان سان جيرمان متقدما 3/1. ويتربع سان جيرمان على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد أن حقق العلامة الكاملة في ست جولات، كما يبتعد عن أقرب ملاحقيه، ليل، بخمس نقاط كاملة.

غريليش يوقع عقدا جديدا لخمس سنوات مع أستون فيلا

لندن – رويترز: قال أستون فيلا المنافس في الدرجة الأولى الانكليزية إن جاك غريليش لاعب الوسط، الذي ثارت تكهنات بشأن احتمال انتقاله إلى توتنهام قبل انطلاق الموسم الجاري، وقع عقدا جديدا لخمس سنوات للبقاء في صفوف الفريق حتى 2023. وأبدى توتنهام اهتماما بضم غريليش، وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن النادي قدم عرضا بقيمة 25 مليون جنيه استرليني لكن العرض رفض. وقال كريستيان بورسلو المدير التنفيذي لفيلا: «توقيع عقد طويل الأمد مع جاك، وهو لاعب نعتقد أنه سيلعب دورا محوريا في قيادة فيلا إلى المكانة التي يستحقها، نبأ رائع لكل شخص يحب النادي». وانضم غريليش (23 عاما) إلى فيلا في 2011 ولعب 34 مباراة في الدوري الممتاز قبل أن يهبط الفريق في 2016.

الفيصلي السعودي يعلن انتهاء أزمة المصري صالح جمعة

الرياض – د ب أ: أعلن فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي السعودي، انتهاء أزمة صالح جمعة لاعب الأهلي المصري المعار إلى الفريق. وقال: «تم إنهاء إعارة اللاعب وإرسال القسط الأخير من قيمة الإعارة للأهلي المصري مصحوبا بالبطاقة الدولية لوضع حد لهذه الأزمة بشكل نهائي». وأضاف: «الفيصلي قام بتحويل مبلغ 450 ألف دولار لحساب الأهلي، مع توقيع مخالصة مالية مع صالح جمعة، وإنهاء كافة الأمور الإدارية.» وكان الأهلي أعار جمعة للفيصلي لموسم ونصف الموسم في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، لكن الفيصلي استبعده من قائمة الفريق للموسم الجديد، تزامنا مع استمرار غياب اللاعب عن التدريبات بدون إذن مسبق.

انضمام سيدتين لعضوية اتحاد الكرة السعودي

الرياض – د ب أ: أعلنت لجنة الانتخابات بالاتحاد السعودي لكرة القدم قائمة قصي الفواز، المرشح الوحيد لرئاسة الاتحاد. وشهدت القائمة لأول مرة في تاريخ اللعبة بالمملكة، دخول العنصر النسائي بالمجلس، حيث ضمت سيدتين في منصب العضوية، أضواء السبيعي ورهام العنيزان. وضمت القائمة لؤي السبيعي، نائبا للرئيس، وفي العضوية، أضواء العريفي وتركي العواد وتركي الحقيل وخالد الثبيتي ورهام العنيزان وعلي الشعيلان وعمر باخشوين ويزيد المحيميد ودرابر روجر. ومن المقرر أن تتم تزكية الفواز رئيسا لاتحاد كرة القدم في الجمعية العمومية المقررة في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر المقبل .