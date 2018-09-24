﻿غافريلوفا تهزم أوستابنكو وتتقدم إلى الدور الثاني

ووهان (الصين) – رويترز: ظهرت الاسترالية داريا غافريلوفا بأداء قوي لتهزم المصنفة العاشرة ايلينا أوستابنكو 6-2 و6-4 في الدور الأول لبطولة ووهان المفتوحة للتنس.

وقاومت غافريلوفا ضربات ناجحة مبكرة من بطلة فرنسا المفتوحة 2017 قبل أن تكسر إرسال أوستابنكو خمس مرات لتحقق الفوز خلال ساعة و26 دقيقة. وستلتقي غافريلوفا المصنفة 33 عالميا مع التشيكية باربورا ستريتسوفا التي هزمت اليز كورنيه 6-3 و6-2. وتفوقت غاربين موغوروزا المصنفة 14 على اليسون فان اويتفانك، التي أطاحت باللاعبة الاسبانية من ويمبلدون، 6-4 و6-صفر لتواجه السويسرية فيكتوريا جولوبيتش، الصاعدة من التصفيات، في الدور الثاني. وقالت موغوروزا: «اتذكر مباراتنا في ويمبلدون. كانت مباراة صعبة جدا بالنسبة لي ومن الجيد أن تواجه الشخص الذي هزمك مجددا وأن تلعب بشكل أفضل من اللقاء السابق». وواصلت البريطانية جوانا كونتا التراجع في المستوى بعد خسارتها 7-5 و6-4 أمام آشلي بارتي التي بلغت نهائي العام الماضي. واضطرت الأمريكية كوكو فانديفيغه للانسحاب من مباراة ضد دونا فيكيتش بسبب إصابة بالكاحل الأيمن خلال تأخرها 6-4 و3-6 و2-1 وستلتقي الكرواتية فيكيتش مع أنيت كونتافيت في الدور المقبل. وعانت المصنفة الأولى عالميا سيمونا هاليب من آلام بالظهر خلال تدريبات أمس الاثنين قبل مواجهة دومينيكا تسيبولكوفا اليوم. وقالت هاليب: «لا أعرف لماذا حدثت المشكلة. ستكون 24 ساعة شاقة وأتمنى أن أكون مستعدة للعب غدا».