﻿ريفر بليت يفوز بثنائية على بوكا جونيورز في كلاسيكو مثير

بوينس آيرس – د ب أ: حقق ريفر بليت فوزا مهما خارج ملعبه في الدوري الأرجنتيني بعدما تغلب على غريمه التاريخي بوكا جونيورز بهدفين نظيفين في كلاسيكو الكرة الأرجنتينية.

وأحرز هدفي ريفر بليت غونزالو مارتينز في الدقيقة 14 واغناسيو سكوكو في الدقيقة 69 ليقطعا الطريق على بوكا للصعود إلى قمة ترتيب المسابقة التي وصلت إلى المرحلة السادسة. وساهم تألق الحارس فرانكو أرماني في حفاظ شباك الفريق الزائر على نظافتها طوال اللقاء. وحصد ريفر بليت ثلاث نقاط غالية ليصعد إلى المركز الرابع ويبدأ في مزاحمة المتنافسين على قمة الترتيب. ورفع ريفر بليت رصيده إلى عشر نقاط، حيث تفصله عن المتصدر أتلتيكو توكومان أربع نقاط، بعدما عزز الأخير صدارته للبطولة الأرجنتينية بالتغلب 3/1 على سان مارتن الذي أفسح بخسارته هذه الطريق لراسينغ كلوب لاحتلال مركز الوصافة. وأشاد مدرب ريفر بليت مارسيلو غايردو، بالهدوء والتركيز الذي تحلى به لاعبوه لتحقيق الفوز، وقال: «كانت مباراة للاستمتاع، المباراة خرجت بالشكل الذي كنا نخطط له، كان من المهم أن نأتي إلى هنا ونفوز، كنا أفضل من الناحية التكتيكية». وأضاف غايردو، الذي أشار إلى فوز ريفر بليت على بوكا في كلاسيكو 2017 وفي الكأس السوبر الأرجنتيني في أذار/مارس الماضي، قائلا: «لقد فزنا مرة أخرى». يذكر أن ريفر بليت لم يخسر أي مباراة منذ مارس الماضي، حيث وصل عدد اللقاءات المتتالية التي لم يتجرع فيها طعم الخسارة إلى 29 مباراة، وقال غايردو: «ليس من السهل الحفاظ على سجل خالي من الهزائم طوال عدد كبير من المباريات. الفارق بين الفريقين بعيدا عن الأهداف كان في الهدوء الذي تمتع به اللاعبون للسيطرة على بعض لحظات المباراة». وتابع: «لم يتفوق فريق على الآخر بشكل كاسح ولكن هذه المباريات يتحقق الفوز فيها من خلال الأهداف والسيطرة على اللحظات الحاسمة فيها». وختم قائلا: «الفوز على ملعب بوكا دائما يمثل فرحة كبيرة، واليوم لدينا دوافع لنكون سعداء، علينا أن نستمر في المنافسة حيث تنتظرنا مباريات صعبة للغاية». وأكد مدرب بوكا جونيورز غويرمو سكوليتو، أن خسارة فريقه لها أثار سلبية كبيرة، مشيرا إلى أن اللقاء كان متكافئا بين الطرفين. وقال: «لم يتفوقوا علينا في الناحية التكتيكية، كانت مباراة متكافئة». وأضاف: «في الشوط الثاني كنا نستحق التعادل ولكن تصويبة سكوكو أفسدت كل شيء»، في إشارة إلى الهدف الثاني الذي سجله لاعب ريفر بليت بتسديدة صاروخية في الدقيقة 69. واستطرد قائلا: «كانت ضربة قوية من الناحية المعنوية، يمكنك استنباط النتائج من الهزائم والانتصارات من أجل المستقبل، اليوم أرى كل شيء بنظرة سلبية ولكننا سنقوم بتحليل المباراة».