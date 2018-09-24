﻿هوفنهايم ودورتموند يخضعان للتحقيقات بسبب الجماهير

برلين – د ب أ: أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم بدء تحقيقات مع هوفنهايم وبوروسيا دورتموند، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل 1/1 السبت في الدوري الألماني.

وكان مشجعون لدورتموند رفعوا لافتات تحمل عبارات مهينة، كما رددوا هتافات مسيئة لديتمار هوب رئيس نادي هوفنهايم، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب هوفنهايم. ويخضع دورتموند للتحقيقات بداعي السلوك غير الرياضي لجماهيره وإحداث أضرار بالقسم المخصص لمشجعي الفريق الضيف باستاد هوفنهايم. أما هوفنهايم، فيخضع للتحقيقات بداعي التقصير في خدمات تنظيم وتأمين المباراة. ونادى محامي ممثل عن نادي هوفنهايم ورئيسه هوب، بتعامل أكثر صرامة مع مثل هذا السلوك. وقال كريستوف شيكهارت الخبير في القانون الرياضي: «في مثل هذه الحالات مستقبلا، يفترض ألا تبدأ المباراة، أو على الأقل لا تبدأ حتى يجرى إخلاء الاستاد من تلك اللافتات.» وأطلق الحكم هارم أوسمر صافرة البداية في الوقت المحدد رغم رفع اللافتات المسيئة قبل موعد المباراة وكذلك بعد دقائق من بدايتها. وكان هوب (78 عاما)، الذي شارك في تأسيس شركة «إس إيه بي» العملاقة للبرمجيات، جرى السماح له بالاستحواذ على نادي هوفنهايم بعدما استثمر فيه مبالغ كبيرة لأكثر من 20 عاما، حيث استثني من قاعدة حصة الأغلبية التي تقضي بضرورة تملك أعضاء النادي حصة الأغلبية (50 +1). وكان الأمر أثار احتجاجات أندية أخرى، منها دورتموند، لكن التركيز تحول مؤخرا إلى لايبزيغ الذي يحظى بدعم كبير من شركة «ريد بول» المنتجة لمشروبات لطاقة.

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