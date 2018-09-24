﻿الدوري الإيطالي: يوفنتوس ونابولي يتأهبان لصدامهما عبر مرحلة منتصف الأسبوع

روما – د ب أ: قبل مواجهة القمة المرتقبة بين يوفنتوس ونابولي السبت المقبل، يخوض الفريقان اختبارا لقدرتهما على إدخار الطاقة والحفاظ على التركيز عبر مرحلة منتصف الأسبوع في الدوري الإيطالي، حيث يستضيف يوفنتوس بولونيا، ويستضيف نابولي بارما غدا الأربعاء ضمن المرحلة السادسة.

ويحتل يوفنتوس حامل اللقب، صدارة الدوري برصيد 15 نقطة، حيث حقق العلامة الكاملة بتحقيق الفوز في جميع مبارياته الخمس الأولى، ليتفوق بفارق ثلاث نقاط أمام نابولي، الذي كان أبرز منافسيه الموسم الماضي وأنهاه في المركز الثاني. ولا يتوقع أن يواجه يوفنتوس مهمة سهلة أمام بولونيا المنتشي بانتصاره الأول في الموسم، حيث تغلب على روما 2/صفر الأحد في المرحلة الخامسة. وحقق يوفنتوس الفوز على مضيفه فروسينوني 2/صفر الأحد أيضا، لكن التعادل السلبي ظل قائما طوال 80 دقيقة قبل أن يحسم يوفنتوس المباراة بهدفين سجلهما كريستيانو رونالدو وفيدريكو بيرنارديسكي. أما نابولي، فقدم أداء مقنعا في المباراة التي فاز فيها على مضيفه تورينو 3/1، ويلتقي مساء الأربعاء فريق بارما الوافد الجديد والذي خسر أمام يوفنتوس 1/2 قبل أن يفجر مفاجأة بالفوز على إنتر ميلان 1/صفر وعلى كالياري 2/صفر السبت. ويقود نابولي كارلو أنشيلوتي الذي حل مكان ماوريسيو ساري. وتجدر الإشارة إلى أن أنشيلوتي لعب لبارما في مسابقات الدرجات الدنيا خلال السبعينات من القرن الماضي، كما درب الفريق في التسعينات في الدرجة الأولى. وحقق نابولي أربعة انتصارات هذا الموسم، وتلقى صدمة تمثلت في الهزيمة أمام سامبدوريا صفر/3 في وقت سابق من أيلول/سبتمبر الجاري. وعمل نابولي على تعزيز تماسكه الدفاعي بعدما اهتزت شباكه بسبعة أهداف، علما أن يوفنتوس لم تهتز شباكه سوى أربع مرات خلال المباريات الخمس الأولى. وقال أنشيلوتي: «الآن لا ننشغل بموقعنا في جدول الدوري، أو بأن نكون المنافس الرئيسي لأي فريق. إننا بحاجة إلى التركيز على التطور المستمر والتعامل بأفضل شكل مع ظروف كل مباراة. سنواجه يوفنتوس السبت، لكن قبلها، لدينا مباراة أمام بارما.» وسجل لورينزو إنسيني قائد نابولي، هدفين خلال فوز الاحد ليرفع رصيده من الأهداف في الموسم إلى أربعة أهداف، وهو ما يتطلع الفريق إلى استمراره. وعلى الجانب الآخر، قال بيرنارديسكي الذي سجل هدفين حتى الآن في ثاني موسم له مع يوفنتوس: «أحاول باستمرار تطوير مستواي. علي أن أواصل المضي قدما على هذا الطريق. فلا يزال هناك الكثير الذي يمكن إنجازه والعديد من الأهداف التي يمكن تحقيقها. علينا مواصلة الانتصارات، اعتبارا من مباراة بولونيا الأربعاء.» ويبدو أن بيرنارديسكي (24 عاما) استفاد باللعب إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل للفريق ثلاثة أهداف حتى الآن. وقال بيرنارديسكي: «بالنسبة لي، كريستيانو هو الأفضل في العالم. دائما كنت أرى ذلك. إنه محترف رائع، ورجل رائع، ويعمل بجدية شديدة من أجل هذا الفريق.» وتفتتح المرحلة السادسة اليوم بلقاء إنتر ميلان مع فيورنتينا، بينما تشهد مباريات الأربعاء لقاء أودينيزي مع لاتسيو وأتلانتا مع تورينو وروما مع فروسينوني وكالياري مع سامبدوريا وجنوى مع كييفو، وتختتم المرحلة مساء الخميس بلقاء سبال مع ساسولو وإمبولي مع ميلان.