﻿الدوري الاسباني: الريال في اختبار صعب على ملعب أشبيلية وبرشلونة يتأهب لإسقاط ليغانيس

مدريد – د ب أ: يواجه ريال مدريد أصعب اختبار له حتى الآن في الموسم الحالي بالدوري الإسباني عندما يحل ضيفا على أشبيلية غدا الأربعاء في المرحلة السادسة.

ويخوض كلا الفريقين المباراة بعدما حقق الفوز في المرحلة الخامسة، لكن فوز الريال جاء بهدف وحيد على ضيفه اسبانيول، فيما سجل أشبيلية ستة أهداف خارج ملعبه للمرة الأولى في تاريخ مبارياته بالدوري الإسباني وفاز على مضيفه ليفانتي 6/2 .ولهذا تمثل المباراة مواجهة في غاية الصعوبة للريال، فيما يحل منافسه العنيد برشلونة ضيفا على ليغانيس المتواضع غدا. ويتطلع بابلو ماشين مدرب أشبيلية بشغف لهذه المواجهة بعد الدفعة المعنوية التي نالها فريقه من الفوز العريض على ليفانتي. وقال ماشين: «جازفنا من خلال الدفع بأكبر عدد من المهاجمين في المباراة أمام ليفانتي وكانت لنا اليد العليا في مباراة مفتوحة للغاية… لم تكن النتيجة فقط، بل تفوق فريقي في الأداء ثم هدأنا إيقاع اللعب لنستعيد حيويتنا. سنحتاج لكل طاقاتنا يوم الأربعاء». ووضع جولين لوبيتيغي مدرب الريال هذه المواجهة المرتقبة مع أشبيلية في اعتباره لدى اختيار تشكيلة فريقه في لقاء اسبانيول، فمنح الراحة للويلزي غاريث بيل والبرازيلي مارسيلو والألماني توني كروس في لقاء اسبانيول. وعانى الفريق في غياب الإمكانات الهجومية التي يتمتع بها اللاعبون الثلاثة ولكنه انتزع النقاط الثلاث بالهدف الذي سجله ماركو أسينسيو قبل دقائق من نهاية الشوط الأول. وأوضح الفرنسي الدولي رافاييل فاران مدافع الريال: «لا يمكننا الفوز 5/صفر في كل مباراة». ويخوض برشلونة اختبارا أكثر سهولة حيث يحل ضيفا على ليغانيس الذي يقبع في القاع برصيد نقطة واحدة فقط حتى الآن. وخسر ليغانيس صفر/1 أمام إيبار مطلع الأسبوع الحالي لتكون المباراة الثامنة على التوالي التي يفشل فيها مدربه الجديد ماوريسيو بيليغرينو في تحقيق الفوز، ومنها المباريات الثلاث الأخيرة لفريقه السابق ساوثهامبتون في الدوري الإنكليزي الموسم الماضي. ويتصدر برشلونة برصيد 13 نقطة وبفارق الأهداف فقط أمام الريال بعدما سقط برشلونة في فخ التعادل 2/2 مع ضيفه جيرونا الأحد في المرحلة الخامسة، وشهدت المباراة طردا مثيرا للجدل لكليمنت لينغلي مدافع برشلونة بعدما طالب حكم الفيديو المساعد بإلحاح حكم اللقاء خيسوس جيل مانزانو بمشاهدة واقعة ضرب اللاعب برسغه لبيري بونز لاعب جيرونا. واحتج إيرنستو فالفيردي مدرب برشلونة على طرد لينغلي ولكنه سيفتقد الآن جهود اللاعب في المباراة أمام ليغانيس ليفقد فرصة المشاركة أمام ناديه السابق. وتأخر برشلونة 1/2 في الشوط الثاني امام جيرونا، ما دفع فالفيردي إلى إشراك البرازيلي فيليب كوتينيو والكرواتي إيفان راكيتيتش.

وقال فاليردي: «منحتهما الراحة استعدادا للمباريات التالية… ثم دفعت بهما لاعتقادي أن الفريق بحاجة لجهدهما في نهاية المباراة». ويأمل أتلتيكو مدريد في تعثر الريال وبرشلونة ليقلص الفارق معهما عندما يستضيف هويسكا اليوم. وبدا الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو سعيدا بعد فوز فريقه على خيتافي 2/صفر. ولدى سؤاله عما إذا كان فريقه قدم في هذه المباراة أفضل أداء له في الموسم الحالي، أجاب سيميوني: «ربما يكون الأفضل في الدوري. أفضل أداء في الموسم حتى الآن كان في الكأس السوبر أمام ريال مدريد». ويدين أتلتيكو بالفضل في حسم النقاط الثلاث أمام خيتافي لنجمه الجديد توماس ليمار الذي أحرز هدفي اللقاء وإن احتسب الأول باسم ديفيد سوريا حارس خيتافي. وفي باقي مباريات المرحلة، يلتقي اسبانيول مع إيبار وريال سوسييداد مع رايو فاليكانو اليوم، وأتلتيك بلباو مع فياريال وبلنسية مع سيلتا فيغو غدا، وديبورتيفو ألافيس مع خيتافي وبلد الوليد مع ليفانتي وجيرونا مع ريال بيتيس يوم الخميس.