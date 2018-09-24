﻿«وول ستريت جورنال»: خوزستان… منطقة التوتر الجديدة بين السعودية وإيران

لندن – «القدس العربي»: بدأت إيران حملة دبلوماسبة ضد دول أوروبية وخليجية قالت إنها دعمت ومنحت ملجأ للأشخاص الذين لهم علاقة بهجوم إرهابي خلف 25 شخصاً وزاد من درجة التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وعلق سون إنغل راسموسين في صحيفة «وول ستريت جورنال» أن جماعة «الأحوازية» التي تعبر عن العرب في منطقة خوزستان أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي نفذ ضد عرض عسكري في مدينة الأحواز، جنوب غربي إيران. وقالت السلطات الإيرانية إن من بين القتلى أطفالاً وصحافيين إلى جانب ثمانية من عناصر الحرس الثوري الإسلامي.

وحملت إيران السعودية مسؤولية تمويل وتدريب الجماعة الانفصالية. واستدعت الخارجية الإيرانية في ساعة متأخرة من مساء السبت سفيري كل من الدنمارك وهولندا حيث تعمل الجماعة التي تتهمها الحكومة الإيرانية بالوقوف وراء الهجوم. كما استدعت القائم بأعمال السفير البريطاني في طهران حيث تعمل قناة «الأحوازية» من لندن ويستثمر فيها سعوديون. واستدعت إيران كذلك القائم بأعمال السفير الإماراتي في طهران للاحتجاج على تعليقات مسؤول إماراتي. وتعتبر الإمارات حليفاً للسعودية وليست لديها تمثيل دبلوماسي في إيران وتشتركان في الحملة العسكرية ضد جماعة الحوثيين الذين تدعمهم إيران. وتعلق «وول ستريت جورنال» بأن الهجوم أضاف نقطة ساخنة للنزاع بين إيران والسعودية اللتين تخوضان حرباً دموية على الهيمنة ولكن بطريقة غير مباشرة.

وتنظر الرياض بعين الحذر لتزايد تأثير طهران السياسي والعسكري في المنطقة. وتقول إن هجوم السبت والرد الإيراني عليه قد يؤدي إلى تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة والتي تراجعت لأدنى مستوياتها في ظل إدارة دونالد ترامب التي قررت الخروج من الإتفاقية النووية التي وقعتها الإدارة السابقة لباراك أوباما عام 2015.

ورفض المسؤولون الإيرانيون عروض ترامب للقاء بما فيها أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. واتهمت إيران الولايات المتحدة بالتواطؤ في الهجوم. وفي يوم الأحد اتهم الرئيس حسن روحاني الولايات المتحدة قبل مغادرته طهران إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنها لا تريد الأمن لإيران وتعمل على مفاقمة الفوضى فيها «ويريدون خلق الظروف للعودة إلى البلد يوماً ما ويصبحوا أسياداً على الناس كما في الماضي».

وشجبت الولايات المتحدة وبريطانيا والدنمارك الهجوم واعتبرته عملاً إرهابياً. وقال وزير الخارجية الدنماركي أنديرز سامولسين: « لو ثبت أن الجناة لهم علاقة بالدنمارك فستكون هناك بالطبع تداعيات».

وقالت هيذر نوريت، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: «نقف مع الشعب الإيراني ضد آفة الإرهاب الراديكالي الإسلامي ونعبر عن تعاطفنا معه في هذا الوقت الرهيب». وقال الكاتب إن شجباً قليلاً صدر من العالم العربي حيث تقود الإمارات والسعودية حملة للحد من التأثير الإيراني في المنطقة. وأشار الكاتب إلى ما قاله معلقون إماراتيون من أن الهجوم ليس إرهابياً لأنه استهدف عرضا عسكريا. وقال عبدالله عبدالخالق المعلق المعروف إن «نقل المعركة للعمق الإيراني هو خيار معلن وسيزداد في المرحلة المقبلة».

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي قد تحدث في مقابلة تلفزيونية العام الماضي عن نقل المعركة إلى داخل إيران وليس السعودية. وتقول الصحيفة إن الإنفصاليين الأحوازيين لهم علاقة مفتوحة مع السعودية. وتكشف صور على وسائل التواصل الإجتماعي المتحدث باسمها يعقوب التستري وهو يصافح الملك سلمان في احتفال الحج لعام 2016 والدعوة التي تلقاها لحضور المناسبة. وقال راسموس كريستيان إيلينغ، الأستاذ المشارك بجامعة كوبنغهاجن «إنهم ينتمون لجناح في حركة انفصالية عربية لا تخفي علاقتها مع السعودية».

ويعد إقليم خوزستان وعاصمته الأحواز من الأقاليم ذات التاريخ في الدعوات الانفصالية واندلعت هذا العام تظاهرات بسبب شح المياه. وهو قريب من الحدود مع العراق بشكل يجعله منطقة للمهربين ومصدر قلق أمني للسلطات الإيرانية. وشهدت السنوات مواجهات بين الإنفصاليين وقوات الأمن الإيرانية بما في ذلك تنفيذ هجمات على المنشآت النفطية.

ويعتبر النظام الإيراني الأقلية بكونها مصدراً للتحريض المحلي على الاحتجاج وحليفاً ممكناً للقوى الأجنبية التي تحاول الإطاحة بالنظام في طهران. وفي مذكرة أعدها في عام 2017 مستشار الأمن القومي الحالي جون بولتون اقترح فيها على الإدارة الأمريكية دعم «المقاومة الداخلية» والأقليات داخل إيران بما فيها العرب في خوزستان. ويرى تريتا بارسي، مؤلف عدد من الكتب عن العلاقات الدبلوماسية الإيرانية – الأمريكية أن السعودية ربما «كانت تبحث عن رد انتقامي إيراني لتبرير التصعيد في المواجهة بطريقة تجر الولايات المتحدة» هذا إن كانت لها علاقة بالهجوم الأخير.

«ناشيونال إنترست»: سوريا قضية خاسرة لواشنطن وعليها القبول بالواقع

في مقال كتبه دوغ باندو، الزميل البارز في معهد «كاتو» والمساعد الخاص السابق للرئيس رونالد ريغان ونشره موقع «ناشيونال إنترست» قال فيه إن دونالد ترامب بدا كمرشح للرئاسة مختلفاً عن سابقيه حيث انتقد الحروب اللانهائية في الشرق الأوسط وعبر عن رغبة بجلب القوات الأمريكية من هناك.

لكن الوضع تغير حيث عبرت الإدارة في الفترة الماضية عن رغبتها بالبقاء وأنها ليست متعجلة للانسحاب من سوريا وهددت بالضرب إن استخدم نظام الأسد السلاح الكيميائي. وتساءل عن السبب مجيباً أن الحرب الأهلية السورية التي مضى عليها أكثر من سبعة أعوام تقترب من نهايتها. فدمشق باتت آمنة والنظام وبدعم روسي وإيراني هزم المعارضة ولم تعد قريبة من العاصمة. ومع أن أحياء في حمص وحلب لا تزال أنقاضاً إلا أن الحرب توقفت ويسيطر النظام على معظم البلاد.

ولم تبق سوى إدلب التي يعيش فيها النازحون ويخشى المراقبون كارثة إنسانية في حالة دفع النظام وحلفاؤه بعملية عسكرية. لكنه سيسيطر عليها ويدمر المعارضة ذات التوجه الإسلامي ولن تبقى سوى مناطق الشمال وجنوب – شرق البلاد حيث أقامت الولايات المتحدة قواعد عسكرية فيها.

ويرى الكاتب أن سياسة أمريكا لم تكن عقلانية وتركت آثاراً سلبية. فقد اعتبرت إدارة باراك أوباما الأسد مرة انه «مصلح» ثم طالبت بتنحيه عن السلطة وخفضت المسألة بالنسبة له والمعارضة للمفاوضات. ويشير باندو إلى دخول أمريكا في الحرب ضد تنظيم الدولة ومطالبتها في الوقت نفسه برحيل الأسد. ثم دعمت الجماعات المعتدلة التي كانت أضعف من الجماعات المتطرفة وتستسلم لها أحياناً.

وفي الوقت الذي كانت تقوم فيه بضرب تنظيم الدولة دعمت أمريكا جماعات مثل جبهة النصرة وعملت مع تركيا التي يقول إنها سهلت عمليات تنظيم الدولة في سوريا. وبحثت أمريكا عن الأكراد السوريين وتعاونت معهم في العمليات ضد تنظيم الدولة بل وشجعت دول الخليج التي قدمت هي الأخرى الدعم للجماعات الأكثر راديكالية. ولكن دول الخليج التي ساهمت بشكل إسمي في الحرب ضد تنظيم الدولة قررت حرف انتباهها وجهودها إلى اليمن.

ويقول باندو إن الولايات المتحدة قامت بضرب النظام السوري مرتين لاستخدامه السلاح الكيميائي مع أن نصف مليون ضحية في الحرب كانوا جراء الأسلحة التقليدية التي استخدمتها أطراف النزاع. فالقنابل والرصاص قتلت أعداداً تتفوق على ما قتله السلاح الكيميائي. وكانت الضربتان مجرد تحلل أخلاقي من المسؤولية في الوقت الذي ظل السوريون يموتون بأعداد كبيرة. وقررت إدارة أوباما زيادة التورط الأمريكي في سوريا «نزاع بعيد لا أثر ومصلحة تذكر على الأمن الأمريكي، وشجبت في الوقت نفسه كلاً من إيران وروسيا للتدخل ودعم مصالحهما الأكبر». ويضيف أن الإدارة قررت أن ترسل القوات الأمريكية إلى سوريا بدون تفويض من الكونغرس فيما كان التدخل الروسي والإيراني استجابة لطلب من حليفها الأسد.

فشل… بل كارثة

وبعد كل هذا يقول باندو إن السياسة الأمريكية لم تكن فشلاً ذريعاً فقط بل وكارثة. فلم تفعل أمريكا إلا زيادة توقعات معارضي الأسد وإطالة أمد الحرب وزيادة ضحاياها. ويضيف أن الدعم الأمريكي عمل على تقوية الجهاديين الذين يمثلون تحدياً أكبر لأمريكا مما يمثله نظام الأسد. كما أن تركيز واشنطن على تنظيم الدولة سمح للحكومات التي شعرت بالتهديد – سوريا وتركيا ودول الخليج – التركيز على المعارضة المعتدلة والأكراد واليمن على التوالي.

ويقول باندو إن أمريكا فاقمت أخطاءها وزادت من سمعتها كدولة متهورة وغير مسؤولة بضرب دولة دونما التفكير في الخطوة التالية. مضيفاً أن الأسد هو زعيم قبلي يحظى بدعم قوي من الأقليات التي شاهدت آثار الغزو الامريكي للعراق ولم تكن تريد تكراره. وينقل عن علوي قوله إن الخلاف مع الأسد قد انتهى عندما بدأ القتل. فقد كان- الرئيس- موقفه هو الدفاع ضد «الفوضى والغابة». وقد يرى البعض ذلك نظرة ضيقة لكن الغزو الأمريكي أدى لمقتل ما بين مئتي ألف ومليون عراقي، والسؤال لماذا سيثق الناس بأمريكا؟

وقد انتقد ترامب هذا السجل عندما كان مرشحاً للرئاسة ولسبب وجيه، ولكنه تحول إلى عمل ما كان يعمل سابقوه. فقد توقفت عن دعم المعارضة لأنه لم يبق هناك من يستحق الدعم. وهزم تنظيم الدولة لكن واشنطن لم تكن مستعدة لحرف المسؤولية إلى العراق وسوريا وتركيا والأردن ودول الخليج التي لديها جميعاً مصلحة في هزيمة آخر عناصر التنظيم. ومع قرب معركة إدلب هدد ترامب بضرب النظام لو استخدم السلاح الكيميائي الذي يعد عنصراً ثانوياً في الحرب. وأسوأ من هذا قررت الولايات المتحدة تعزيز قواتها في جنوب شرقي البلاد وقرب الحدود مع العراق لمنع خطوط الإمدادات الإيرانية. كما تأمل بالتعاون مع الأكراد في شمال شرقي البلاد لحرمان الأسد من المصادر النفطية وتعجيل الإطاحة به. ويرى الكاتب أن هذه العمليات غير قانونية بناء على القانون الأمريكي والدولي، فلم يفوض الكونغرس القوات الأمريكية لغزو سوريا والإطاحة بحكومتها «الشرعية» كما يقول ولم يفوضها لمنع عمليات تحالف بين دمشق وحكومات شرعية بمن فيها إيران. ولا تدري أمريكا ما تريد فعله في سورياـ فهذا البلد لا يهدد أمريكا ولا إسرائيل القادرة على ردعه بنفسها. ويقول إن الحكومات الوحشية الشمولية ليست جيدة ولكنها عامة في الشرق الأوسط وتتحالف عادة مع أمريكا «فماذا عن مصر والبحرين والسعودية والإمارات وتركيا؟!». وتظل إيران لاعبا خبيثا لكنها توسعت أكثر من حجمها وتحالفها مع سوريا هو دفاعي وليس عدوانياً أو خطيراً لصديقة الولايات المتحدة – السعودية – التي غزت جارها اليمن. واستخدمت السعودية قواتها لحماية نظام أقلية في البحرين وتمويل الجماعات الراديكالية المعادية للغرب واختطفت رئيس الوزراء اللبناني.

ومن الصعب رؤية كيف ستنجح الإدارة «فعندما زرت سوريا نهاية آب (أغسطس) تجولت بشكل واسع فيها بما في ذلك حلب وحمص وستكون عملية الإعمار بطيئة جداً ولكن الحرب في هاتين المدينتين قد انتهت. والأسد يسيطر بقوة ولن يترك المنطقة لأن امريكا تريد ذلك».

ولا توجد أية فرصة تقوم فيها موسكو بالإطاحة بحليفها لأنها دفعت الكثير للحفاظ على حكومته. ولن يخاطر فلاديمير بوتين بمكاسبه لإرضاء أمريكا خاصة أن لا عرض مرضياً أمامه مثل رفع العقوبات. بالإضافة لهذا فلا يمكن لروسيا عمل شيء لإجبار النظام أكثر من وقف الدعم العسكري عنه، وهذا لن يطيح بالنظام. ولا يوجد لروسيا سلطة على إيران التي دخلت سوريا بناء على دعوة من الأسد كما يقول. ولن يقوم الأكراد الذين تخلت عنهم أمريكا وهاجمتهم تركيا سيوافقون على القيام بأعمال أمريكا القذرة، فمن المحتمل أنهم سيتوصلون لصفقة مع نظام الأسد. ويعلق أن أمريكا لديها نفوذ قليل في سوريا ولكنها تريد فرض حل يشكل مستقبل سوريا على دول لديها نفوذ ومصالح في سوريا أكثر منها. وحتى لو كانت الأهداف التي تريدها أمريكا في سوريا واقعية لكنها لا تستحق الجهود فترامب مثل أوباما قبله يعيش فتنازيا عندما يتعلق الأمر بسوريا.

خطر كامن

والخطر الكامن في المحاولة الأمريكية هو أنها قد تؤدي لمواجهة عسكرية أكبرـ فعندما تقدمت تركيا نحو مناطق الأكراد التي كان فيها جنود أمريكيون. وقد تأمر واشنطن بضرب وحدات عسكرية للجيش السوري لأي سبب من الأسباب لكن روسيا قد تقرر الدفاع عن حليفتها أو ضرب حلفاء أمريكا في المنطقة. وقد تخاطر سوريا نفسها بمواجهة وكذا إيران. والخطر نابع ليس من حرب مقصودة بل من سوء تقدير أو خطأ. وفي هذا السياق فإن المخاطر التي سيتعرض لها الجنود الأمريكيون تعني أن واشنطن تخاطر بالكثير مقابل القليل.

ويرى باندو أن سوريا كانت منذ البداية خارج السيطرة الأمريكية. مع أن دعاة التدخل يزعمون أنه لو تحركت أمريكا منذ البداية ودعمت طرفاً وانتقدت جماعة أو هاجمت لنشأت حكومة ديمقراطية موالية للغرب في دمشق. وهذا يذكرنا بآمال رونالد ريغان الفاشلة عندما تدخل في لبنان حيث اندلعت حرب أهلية مربكة ومروعة ومرة. وتذكر أيضا بـ»النزهة» التي وعدت بها إدارة بوش في العراق. ومهما تأملت واشنطن منه في الفترة ما بين 2011- 2012 فقد تبخر وتواجه إدارة ترامب اليوم وضعاً يائساً فلا نفوذ ولا تأثير لتغيير الوضع السوري. وكل ما تملكه هو خطر مواجهة قوى متعددة ومعادية. والمرشح دونالد ترامب لم يكن ليوافق على هذه السياسة عليه كرئيس تذكر لماذا قرر الترشح لمنصب الرئاسة.