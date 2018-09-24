﻿ضبط أكثر من 400 حيوان مهربة في مركب

كوالالمبورـ أ ف ب: ضبطت السلطات الماليزية أكثر من 400 حيوان، من بينها قردة أورانغ أوتان وتماسيح صغيرة، في مركب قبالة الساحل، حسب ما أعلنت هيئة الجمارك أمس الإثنين.

وأوقف ثلاثة أشخاص يشتبه في ضلوعهم بهذه التجارة بعد عملية نفذتها الجمارك الماليزية قبالة ساحل جزيرة لنكاوي السياحية، ومنعوا بالتالي من نقل الحمولة من إندونيسيا إلى تايلاند.

وعثر في الحمولة على قردي أورانغ أوتان «خائفين»، فضلا عن عشرات التماسيح البحرية الصغيرة، على ما أوضح محمد زكي رحيم من الهيئة الماليزية لحماية الحيوانات.

وضبط عناصر الجمارك حوالي 350 حيوانا آخر، من جرابيات وببغاوات من أناث وذكور.

وكان التجار يحاولون نقل حمولتهم ليلا من جزيرة سومطرة الإندونيسية الغنية بأنواع نادرة إلى تايلند عبر مضيق ملقا، على ما نقلت صحيفة «ستار» الماليزية عن المسؤول في الجمارك داتوك سيري تي سوبرومانيام.

وقد تفرض على الموقوفين عقوبة سجن لعشر سنوات، على ما أفاد محمد زكي رحيم.

وفي حزيران/يونيو 2017 أوقفت السلطات التايلندية ماليزيا كان يحاول اجتياز الحدود الجنوبية للبلد في سيارة أجرة مع قردي أورانغ أوتان صغيرين و60 حيوانا آخر.

0 وصندوق النقد الدولي في إندونيسيا للبحث في تطبيقها.