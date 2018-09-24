﻿الفتيات أكثر ضحايا الأزمات الإنسانية

باريس ـ أ ف ب: قالت منظمة غير حكومية إن الفتيات يمثلن أكبر فئة من ضحايا الأزمات الإنسانية؛ إذ يتعرضن لانتهاكات من تزويجهن قسرا إلى حرمانهن التعليم ويواجهن «مخاطر وفاة تزيد بـ 14 مرة عن الفتيان في نزاع ما».

وتكشف منظمة «بلان انترناشونال» في تقريرها، أمس الإثنين، أمام الأمم المتحدة، نتائج ثلاثة تحقيقات أجرتها في مصير فتيات من الروهينغا في مخيم لاجئين في بنغلادش، إضافة إلى مجموعة ثانية من حوض بحيرة تشاد، وثالثة من جنوب السودان، وهي «ثلاث مناطق تعاني بشكل خاص من عدم الاستقرار»، حسب المنظمة.

ويشير التقرير إلى «الزواج قسرا والخطف وأعمال عنف والانتهاكات الجنسية والعبودية وعدم توافر فرص التعليم».

ففي مخيمات مكتظة في أوغندا، قابلت المنظمة 249 فتاة من جنوب السودان تراوحت أعمارهن بين 10 و19 عاما قلن إن «استمرار أعمال العنف أصبح المعيار في المنزل والمجتمع».

وقال التقرير إن ذلك «لا يبعث على الدهشة لأن النزاع في جنوب السودان أصبح مطبوعا بالوحشية المتفشية، ومنها مستويات من العنف المفرط ضد النساء والأطفال». وأضافت المنظمة أن «مراهقة من أربع فكّرت في الانتحار مرة على الأقل»، في السنة التي سبقت التحقيق.

وقالت 77 ٪ من الفتيات أيضا إنه ليس لديهن ما يكفي من الطعام.

وفي منطقة حوض بحيرة تشاد، التي قالت منظمة بلان انترناشونال إنها تشهد إحدى أكثر الأزمات الإنسانية خطورة، قالت واحدة من ثلاث فتيات إنها لا تشعر بالأمان في المنزل، وأوردت واحدة من خمس إنها تعرضت للضرب في الشهر الذي سبق التحقيق، وواحدة من عشر قالت إنها تعرضت لانتهاكات جنسية.

ومن بين 449 فتاة قابلتهن المنظمة في نيجيريا والنيجر وكاميرون، قالت ثلثاهن إنهن فصلن عن آبائهن بسبب النزاع، وفي 30 بالمئة من الحالات فصلن عن الأبوين.

وأكدت 62 ٪ منهن الافتقار للغذاء، ما يعني اضطرارهن إلى ممارسة أعمال غير قانونية أو قطع مسافات بعيدة للحصول على خشب للوقود أو الماء، وبذلك يعرضن أنفسهن لخطر متزايد من مواجهة مضايقات أو أعمال عنف.

ويمثل انعدام الأمن عقبة أمام التعليم مع خشية العديد من الفتيات مما قد يحصل لهن على الطريق إلى المدرسة.

وما يقيد تحصيلهن العلمي عوامل، مثل الزواج القسري وتزويج عدد كبير منهن في عمر 14 أو 15 عاما. وفي النيجر يتم تزويج ثلاثة أرباع الفتيات قبل سن 18.

والفتيات الروهينجا اللواتي لجأن إلى مخيم كوكس بازار الحدودي في بنغلادش، محرومات أيضا من التعليم. وقالت ثلثاهن إنهن لا ترتدن المدرسة لأسباب عدة، منها الجوع والضرب والاغتصاب والخطف وإجبارهن على الدعارة.

وأكدت واحدة من خمس بنات تراوحت أعمارهن بين 13 و15 عاما أنه تم تزويجها، حسب «بلان انترناشونال».

وعلّقت فتاة تنتظر تزويجها من شخص لا تعرفه: «لا يمكنهم القيام بذلك في ميانمار (بورما) لكن يمكنهم هنا».