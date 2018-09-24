﻿مونيكا بيلوتشي في عرض أزياء خلال أسبوع ميلانو للموضة

ميلانوـ أ ف ب: شاركت عارضات أزياء وممثلات شهيرات في عرض أزياء دار «دولتشه إي غابانا» من بينهن مونيكا بيلوتشي وكارلا بروني- ساركوزي، ضمن أسبوع ميلانو للموضة.

وقد مثلت بيلوتشي، بفستان أسود ضيق مع دوائر بيضاء، منطقة صقلية الإيطالية، بينما ارتدت كارلا بروني فستانا مصنوعا من قماش البروكار، ممثلة حقبة الباروك. أما عائلة روسيليني التي تجمعت حول العارضة السابقة والممثلة إيزابيلا، فقد ضمت ابنها روبرتو وابنتها اليكترا وقد حملت هذه الأخيرة طفلها بين يديها، ومثلت العائلة بذلك التقليد. في المقابل مثلت عارضة الأزياء النجمة في التسعينيات، إيفا هرتزيغوفا، بفستان أسود حريري، القطاع الحرفي. وقال سيتفانو غابانا في ختام العرض: «هذه العائلة التي قدمناها لكم هي قصتنا من عام 1984 إلى أيامنا هذه». وقد تمثلت كل ميول هذه الماركة مجتمعة في مهرجان من الألوان والأقمشة والأنماط والزخرفات المتنوعة.

وعكس المشاركون في عرض الأزياء هذا التنوع أيضا مع وجود نساء ممتلئات، وأخريات شابات جدا طويلات أو قصيرات، وأمهات مع بناتهن، وأزواج يدا بيد، ونجوم عبر «إنستغرام»، وأشخاص مجهولين تماما.