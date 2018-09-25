متظاهرون في نيويورك يحتجون على زيارة السيسي للأمم المتحدة

نيويورك ـ “القدس العربي” من رائد صالحة:

احتج مصريون في الولايات المتحدة على زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وهو يدلى بتصريحات في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة .

وتجمع متظاهرون في شارع ” ماديسون افنيو”وهم يهتفون ” هاى هاى ، السيسي لازم يروح”، وقال بعض المحتجين انهم” هنا، لان السيسي سيكون في الأمم المتحدة ، ونحن نقول للجميع ، ونريد اخبار القادة، بأن هذا الرجل غير مرحب فيه في الأمم المتحدة، غير مرحب فيه في الولايات المتحدة”.

وقال المتظاهر سعيد سعيد العدل” نحن نفعل هذا لأنه قاتل، تدعمه الولايات المتحدة لانه يخدم احتياجاتهم في الشرق الاوسط ، انهم يستخدمونه”.

نحن نفعل هذا لأنه قاتل، تدعمه الولايات المتحدة، لانه يخدم احتياجاتهم في الشرق الاوسط ، انهم يستخدمونه

ولاحظ مراقبون أمريكيون، من بينهم دكتور بارفاز المعروف بانتقاداته اللاذعة، ان المحتجين كانوا يرفعون اعلاما صفراء وهم يشيرون بعلامة رابعة، التى تعتبر رمزا للمعارضة المصرية التى تقول ان السيسي قاد انقلابا غير شرعي في عام 2013 ضد الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي .

وواجه نظام السيسي بقسوة مميتة الاعتصامات التى نظمها انصار مرسي الذى تم اعتقاله، وفي حملة شرسة من العنف الذهل ، قامت اجهزة الامن بتطهير المظاهرات ، بما في ذلك مظاهرة جرت في ساحة رابعة العدوية حيث قُتل الالاف ، واُلقى القبض على المئات .

ومنذ ذلك الحين، كان هناك العديد من الإجراءات الصارمة على وسائل الإعلام والمجتمع المدني كما تم الاعلان عن جماعة الإخوان المسلمين منظمة ارهابية وتم حبس قادتها وتجميد أصولها.

وقال متظاهر اخر يدعى محمود السيد” لقد كنا نتظاهر لمدة خمس سنوات منذ ذلك الانقلاب ، وتم حبس الالاف من المصريين في السجون ، لا توجد حرية للصحافة او الكلام في مصر، واضاف ان الاحتجاج ليس ” لاننا صوتنا لصالح الاخوان المسلمينن بل لاننا صوتنا ضد تدخل الجيش”.

وفي المقابل، حمل عدد من مؤيدي السيسي الاعلام المصرية واجهزة تسجيل تعزف الحانا وطنية ، وهم يرتدون قمصانا تحمل وجه السيسي، ولم تتضمن سجلات الشرطة أى صدامات بين الجانبين .