لماذا تحبو هذه الرضيعة وسط الشارع في بلدة أمريكية ؟

نيوجرسي- “القدس العربي”- من رائد صالحة:

فوجئ سائق أمريكي وهو يقود مركبته في أحد شوارع بلدة لايك وود في ولاية نيوجرسي بمشهد لا يخطر على بال إذ شاهد أمامه رضيعة تحبو على الشارع فسارع على الفور بالتوقف واغلاق الشارع امام السيارات القادمة من الاتجاهين.

وقال السائق كوري كانون من بلدة ايتونتاون انه لاحظ الرضيعة تعبر الشارع في الساعة الخامسة مساءا مشيرا الى انه اعتقد للوهلة الاولى ان الطفل عبارة عن لعبة او شئ اخر ولكنه ادرك على الفور بانه طفل حقيقي عندما شاهده يتحرك.

الضباط قالوا بان لا علم لهم عن الحادث، وانه ربما تم ترك باب أحد المنزل القريبة مفتوحا عن غير قصد

واضاف انه شاهد بعد ذلك اشخاصا وهم يخرجون من احد المنازل على طرف الشارع ، والتقطوا الطفلة وعادوا بها الى المنزل.

ونشر السائق صورة الرضيعة على موقع ” فيسبوك” فاشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة بالتعليقات الساخنة مما اثار اهتمام وسائل الاعلام التى سارعت بدورها للحصول على معلومات من شرطة البلدة ولكن الضباط قالوا من هناك بان لا علم لهم عن الحادث وانه ربما تم ترك الباب مفتوحا عن غير قصد .

وقال رئيس بلدية لايك وود ان العاملين في دائرة الرعاية الاجتماعية التابعة للولاية كانوا على اتصال مع عائلة الرضيعة مشيرا الى ان السلطات تتدخل للتاكد من سلامة الاطفال عندما يكونوا في خطر.