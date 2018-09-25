لماذا لم يستقيل نائب وزير العدل الذى اقترح التنصت على ترامب اذا كانت ” الإقالة” أمرا مفروغا منه ؟

واشنطن-” القدس العربي”- من رائد صالحة:

اظهر مذيعو البرامج الأخبارية والحوارية في الولايات المتحدة مشاعر الغيظ ،وهم ينتظرون بفارغ الصبرمن المراسلين الذين يقفون امام الكاميرات في ممرات البيت الابيض القليل من المعلومات بشأن مستقبل رجل تحيط به الاضواء حاليا بسبب دوره في التحقيقات بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

رحيل نائب وزير العدل أمر مفروغ منه ولكن الانقسام يسود انصار ترامب حول ما اذا كان على الرئيس اقالته قبل او بعد موعد الانتخابات النصفية

وبحسب بعض التقارير ، أمس الاثنين، زار نائب المدعى العام رود روزنشتاين ، وهو القائم بأعمال المسؤول عن التحقيق بين حملة ترامب الرئاسية بهدف تقديم الاستقالة.

وأصبح روزنشتاين متورطا في فضيحة تكشفت ، يوم الجمعة، عندما ذكرت صحيفة”نيويورك تايمز” أنه طرح فكرة التنصت على ترامب والبحث في امكانية عزله من المنصب بموجب التعديل 25 من الدستور، وهو اجراء لا يمكن ان يبدأ الا من قبل افراد من طاقم الادارة نفسها.

وعلى الرغم من أنه كان من المقرر أن يستقيل الا ان المشهد كان مغايرا للتكهنات إذ رافق رئيس هيئة الموظفين في البيت الابيض، جون كيلي، روزنشتاين وهو يوزع الابتسامات ، الى خارج المبنى، وبعد ذلك ، عاد نائب المدعى العام الى مقر وزارة العدل ، ولم تظهر أى اخبار عن استقالته او اقالته ع.

وأخبرمساعدون في البيت الابيض المراسلين عن خطط مزعومة لاستقالة روزنشتاين في حين تداول العديد من مسؤولي وزارة العدل رويات تتناقض مع هذه التوقعات .

وقال البيت الابيض ، في وقت لاحق ، ان ترامب سيلتقى روزنشتاين ، يوم الخميس.

قال البيت الابيض ، في وقت لاحق ، ان ترامب سيلتقى روزنشتاين ، يوم الخميس

وتشير التقارير،الى ان رحيل نائب المدعى العام أمرا مفروغا منه ولكن الانقسام يسود انصار ترامب حول ما اذا كان على الرئيس اقالته قبل او بعد موعد الانتخابات النصفية في اوئل نوفمبر/ تشرين الثاني.، وهناك افتراضات أن دور نائب المدعى العام بصفته رئيسا لتحقيقات روسيا سيكون له سلطة في الحد من نطاق التحقيق الذى يجريه المحقق الخاص، روبرت ميلر