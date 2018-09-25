قتيل ومصابون من الجيش اللبناني في عملية دهم قرب الحدود مع سوريا

بيروت: لقي عسكري لبناني حتفه وأصيب آخرون في عملية دهم جرت الليلة الماضية بحثاً عن مطلوبين في الهرمل شمال شرقي البلاد قرب الحدود مع سوريا.

وأوضحت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية أن دورية من مخابرات الجيش داهمت ليلا محلة البرعش في جرود الهرمل، بحثا عن مطلوبين.

وأضافت أنه خلال المداهمة جرى تبادل لإطلاق النار، ما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة عدد آخر بجروح، حالة بعضهم خطيرة.

ووفقا للوكالة، تسود المنطقة أجواء من التوتر.

ولم تتوافر بعد أي تفاصيل أخرى. (د ب أ)