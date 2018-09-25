أمير أردني: العودة لجيب المواطن يدفع الوطن إلى الهاوية- (تغريدة)

عمان: حذّر الأمير حمزة بن الحسين، شقيق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، من مغبّة العودة إلى جيب المواطن لتصحيح الأخطاء المتراكمة.

جاء ذلك في تغريدة للأمير حمزة (ولي العهد 1999- 2004) عبر حسابه على تويتر، غداة إعلان الحكومة، الإثنين، إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل؛ تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب.

وقال الأمير: “البداية يجب أن تكون بتصحيح نهج الإدارة الفاشلة للقطاع العام، وإجراء جدي لمكافحة الفساد المتفشي، ومحاسبة جادة للفاسدين، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، وليس بالعودة إلى جيب المواطن مراراً وتكراراً لتصحيح الأخطاء المتراكمة، إلا إذا كان القصد دفع الوطن نحو الهاوية”.

وأمس الإثنين، أعلنت حكومة عمر الرزاز في بيان، إقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون المعدل لضريبة الدخل، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، حسب مقتضيات وأحكام الدستور.

وأعقب قرار الحكومة، صدور مرسوم ملكي يقضي بإضافة مشروع قانون ضريبة الدخل و4 مشاريع قوانين أخرى، على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

وأثار المشروع جدلاً واسعاً في المملكة، بعد أن أقرته الحكومة السابقة، أواخر مايو/ أيار الماضي، ما أثار موجة احتجاجات شعبية أطاحت برئيس الوزراء السابق، هاني الملقي.

وليصبح سارياً، يحتاج مشروع القانون إلى المرور بمراحل دستورية، حيث تحوله الحكومة أولا إلى البرلمان لمناقشته.

وفي حال إقرار البرلمان له، تتم إعادته إلى الملك، ليصدر مرسوماً ملكياً به، ثم إلى الجريدة الرسمية ليعلن عنه رسمياً، وبعد ذلك بـ 30 يوماً يدخل حيز التنفيذ. (الأناضول)