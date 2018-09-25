ميسي يغيب عن كلاسيكو الأرجنتين والبرازيل

بوينس آيرس: أعلن المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، ليونيل سكالوني، أنه لن يضم النجم الكبير ليونيل ميسي لقائمة فريقه استعدادا لملاقاة البرازيل وديا في 16 تشرين أول/أكتوبر المقبل.

وقال المدرب المؤقت للأرجنتين في تصريحات لقناة “فوكس سبورتس” التليفزيونية خلال تواجده أمس في العاصمة البريطانية لندن لحضور حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”: “لن يتم ضم ليونيل، تعرفون أنني تجمعني به علاقات جيدة للغاية، لقد تحدثنا ومن الأفضل ألا يأتي الآن”.

ومنذ خروج الأرجنتين مبكرا من منافسات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، التزم ميسي الصمت ولم يدل بأي تصريحات حول مستقبله مع منتخب بلاده.

وكان قائد المنتخب الأرجنتيني قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي في حزيران/يونيو 2016 إثر خسارة الفريق للنهائي الثالث على التوالي في البطولات الكبرى، ولكنه قرر بعد فترة غياب قصيرة العودة مرة أخرى وخاض تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا.

ولكن هذه المرة لا يزال موقفه غامضا بالنسبة لخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا 2019 وتصفيات مونديال قطر 2022.

ولم يخض ميسي المباراتين الوديتين الأخيرتين للأرجنتين، اللتين آثر خلالهما سكالوني الدفع بوجوه جديدة لتجديد دماء الفريق، والآن يغيب أيضا عن مباراة كلاسيكو القارة الأمريكية الجنوبية.

ومن المقرر أن يعلن سكالوني خلال الساعات القليلة المقبلة عن قائمة المنتخب الأرجنتين استعداداً لمواجهة العراق والبرازيل يومي 11 و16 تشرين أول/أكتوبر المقبل في المملكة العربية السعودية. (د ب أ)