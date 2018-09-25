إيران: هجوم الأهواز عمل قام به “انفصاليون تكفيريون”

طهران: أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية في بيان على الانترنت الثلاثاء أن الهجوم الذي أوقع 24 قتيلا في الأهواز بجنوب غرب إيران، نفذته مجموعة مرتبطة بـ"انفصاليين تكفيريين".

وقالت الوزارة إنه "بعد عمليات استخباراتية جرت في الدقائق الأولى" بعد الاعتداء "تم التعرف على خمسة أعضاء من مجموعة إرهابية مرتبطة بجماعات انفصالية تكفيرية تدعمها دول عربية رجعية".

وأضاف البيان أنه "تم العثور على مخبأ الإرهابيين وتوقيف 22 شخصا متورطين (في الهجوم)"، موضحا أن "متفجرات ومعدات عسكرية وأجهزة اتصالات عثر عليها وتمت مصادرتها في هذا المخبأ".

وأكدت الوزارة أيضا أن "المدبرين والداعمين الأجانب لهذا العمل الإرهابي تم التعرف عليهم أيضا"، مشيرة إلى أنها "ستعطي مزيدا من المعلومات في الوقت المناسب".

وكان مسلحون هاجموا عرضا عسكريا أقيم في الأهواز السبت في ذكرى الحرب الايرانية العراقية (1980-1988).

وعقب الهجوم اتهمت إيران مجموعة من الانفصاليين العرب إضافة إلى دول خليجية والولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف خلف الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". (أ ف ب)