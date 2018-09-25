الاحتلال الاسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل

رام الله: أغلقت السلطات الإسرائيلية، المسجد الإبراهيمي، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء والأربعاء، بدعوى الاحتفال بعيد “العُرْش” اليهودي.

وقال مدير المسجد، حفظي أبو سنينة، إن السلطات الإسرائيلية أبلغته بإغلاق المسجد اليوم وغدا، في وجه المصلين المسلمين، وفتحه أمام المستوطنين بجميع أروقته وساحاته، بحجة الاحتفال بعيد (العُرش).

وكانت السلطات الإسرائيلية، قد أغلقت الحرم، عدة مرات الأسبوع الماضي، بمناسبة الأعياد اليهودية.

ومنذ عام 1994 يُقسّم الحرم الإبراهيمي، الذي يُعتقد أنه بني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين، قسم خاص بالمسلمين، وآخر باليهود، إثر قيام مستوطن يهودي بقتل 29 مسلماً أثناء تأديتهم صلاة الفجر يوم 25 فبراير/شباط من العام ذاته.

وتسمح إسرائيل للمصلين المسلمين بدخول الجزء الخاص بهم في الحرم طوال أيام السنة، فيما تسمح لهم بدخول الجزء الخاص باليهود 10 أيام فقط في السنة، وذلك خلال الأعياد الإسلامية، وأيام الجمعة، وليلة القدر من شهر رمضان، فيما تسمح لليهود بدخول القسم المخصص لهم طوال أيام السنة، وبدخول الحرم كله خلال بعض الأعياد اليهودية.

ويقع الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500جندي إسرائيلي. (الأناضول)