بيت دافيدسون: تلقيت “تهديدا بالقتل” بسبب علاقتي العاطفية بأريانا غراندي

لوس أنجليس: كشف الممثل الكوميدي الأمريكي، بيت دافيدسون، في تقرير إخباري نشر الثلاثاء، عن تلقيه “تهديد بالقتل” بعد أن انتشر نبأ ارتباطه عاطفيا بالمغنية الشهيرة أريانا غراندي.

وأفاد موقع “كونتاكت ميوزيك” الالكتروني المعني بأخبار المشاهير، بأن دافيدسون أكد أن الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، لم تكن ودودة معه فيما يتعلق بالعلاقة الرومانسية التي تجمعه بالمغنية الحسناء.

وقال دافيدسون إن أحد الأسباب التي جعلته لا يستخدم حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، هو: “أنني تلقيت تهديدا بالقتل. أراد شخص ما أن يطلق النار على وجهي لأنها (أريانا) مثيرة للغاية. هل تدرك هذا الكم من الجنون؟”.

وكان دافيدسون (24 عاما) طلب الزواج من أريانا (25 عاما) في حزيران/يونيو الماضي، بعد شهر واحد من بداية علاقتهما.

وكانت أريانا مرتبطة قبل بدء علاقتها بدافيدسون، بمغني الراب الأمريكي الشاب، ماك ميلر، حتى شهر أيار/مايو الماضي. وقد توفي ميلر في مطلع أيلول/سبتمبر الجاري، بسبب ما يشتبه في أنه تعاطي جرعة زائدة من المخدرات. (د ب أ)