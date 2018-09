مودريتش يتسبب في بكاء الأسطورة بوبان خلال حفل جوائز الفيفا- (فيديو)

لندن: تسبب اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش في بكاء مواطنه ونجم الكرة الكرواتية السابق زفونيمير بوبان خلال حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الأثنين، وذلك بعدما أهداه جائزة أفضل لاعب في العالم.

وبعد استلامه لجائزة أفضل لاعب في العالم خلال حفل الفيفا الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، ألقى مودريتش كلمة بالإنجليزية والإسبانية والكرواتية وتحدث عن بوبان، الذي كان قائدا للمنتخب الكرواتي الذي وصل إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم بفرنسا عام .1998

وقال مودريتش: “لقد كان أيقونتي ومصدر إلهامي الأكبر، ذلك الجيل جعلنا نفهم أنه بإمكاننا أن نقوم بشيء كبير”.

وخلال كلمة مودريتش لم يتمكن بوبان، الذي كان حاضرا في قاعة الحفل، من السيطرة على مشاعره وأجهش بالبكاء.

وعاش جيل مودريتش في المنتخب الكرواتي طوال سنوات تحت الظل الثقيل لجيل اللاعبين الذين شاركوا في المونديال الفرنسي، ولكن المنتخب الكرواتي نجح في الوصول إلى نهائي مونديال روسيا 2018 ليحقق الإنجاز الأكبر له عبر تاريخه.

وسقط المنتخب الكرواتي بقيادة مودريتش في نهائي المونديال الروسي أمام فرنسا بنتيجة 4 / 2.

وفاز مودريتش بجائزة أفضل لاعب في العالم متفوقا على منافسيه كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح بفضل تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي وقيادته لمنتخب بلاده للوصول إلى نهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخه.

وتابع مودريتش قائلا: “هذه الجائزة تدل على أننا جميعا قادرون على أن نكون الأفضل في العالم، الأحلام تتحول إلى حقيقة بفضل العمل الجاد والتفاني فيه، إنه شرف كبير وإحساس رائع”.

واستطرد قائلا: “أرغب أيضا في تهنئة محمد وكريستيانو على موسمهما الكبير، هذه الجائزة ليست لي بمفردي، هي لجميع زملائي في ريال مدريد والمنتخب الكرواتي، أشكر أيضا جميع المدربين، بدونهم ما كان هذا ليكون ممكنا”. (د ب أ)

Luka Modric makes his idol cry with an emotional speech: "I want to thank my idol, the captain of the Croatia 1998 [World Cup] team and my great inspiration, Zvonimir Boban, who gave us the inspiration that we could do great things in Russia." pic.twitter.com/rAD9peqWB6

— NRJ (@NJ_rma) September 25, 2018