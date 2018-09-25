فرنسا ترفض طلبا لسفينة تحمل مهاجرين من الرسو بميناء مرسيليا

باريس: أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أن بلاده لن تسمح بوصول سفينة “أكواريوس” الإغاثية المتجهة نحو ميناء مرسيليا وعلى متنها 58 طالب لجوء.

ولفت الوزير الفرنسي، في تصريح لقناة “بي إف إم”، الثلاثاء، إلى أن مالطا وإيطاليا لم تسمحا برسو السفينة في موانئهما.

وقال بهذا الخصوص: “ينبغي على سفينة تحمل مهاجرين التوجه إلى أقرب ميناء لها، فميناء مرسيليا ليس هو الأقرب بالنسبة للسفينة (أكواريوس)”.

وتابع لومير: “هناك قواعد للاتحاد الأوروبي ينبغي الامتثال لها، فإذا أردنا اتّباع سياسة هجرة متلائمة، علينا أن نلتزم بقواعد الاتحاد الأوروبي”.

واعتبر الوزير الفرنسي، أن بلاده تحملت قسما كبيرا من المسؤولية من خلال منح حق اللجوء للكثير من اللاجئين.

فيما شدّد على ضرورة التمييز بين اللاجئين الذين اضطروا إلى اللجوء بسبب الحروب والكوارث الطبيعية من جهة، والهجرة لأسباب اقتصادية من جهة أخرى.

وذكر أن باريس “ستبقى ملتزمة بقيمها لحماية أولئك الذين يواجهون تهديدات خطيرة”.

والاثنين طلبت سفينة “أكواريوس” الإغاثية، المبحرة في مياه البحر المتوسط، من فرنسا إذنا بالرسو في ميناء مرسيليا جنوبي البلاد، بعد تلقي رداً سلبياً على طلبها من مالطا وإيطاليا. (الأناضول)