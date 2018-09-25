البرلمان العراقي يحدد الثاني من الشهر المقبل موعدا نهائيا لانتخاب رئيس الجمهورية

بغداد: حدد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الثلاثاء، الثاني من الشهر المقبل موعدا نهائيا لانتخاب رئيس الجمهورية.

وبموجب الدستور العراقي ، فإن موعد انتخاب رئيس الجمهورية يبدأ من أول جلسة للبرلمان ولمدة 30 يوما حيث عقد البرلمان العراقي أولى جلساته في الثالث من الشهر الجاري.

ونقل تلفزيون “العراقية” الرسمي عن الحلبوسي قوله، إنه “تم تحديد يوم الثاني من الشهر المقبل موعدا نهائيا لانتخاب رئيس الجمهورية”.

وعقد البرلمان اليوم جلسة اعتيادية برئاسة الحلبوسي، تضمنت الشروع بمناقشة موضوع تشكيل لجان البرلمان الدائمة ومناقشة موضوع تقديم الخدمات من خلال استضافة عدد من الوزراء .

وتتصارع الاحزاب والتيارات الكردية فيما بينها للفوز بمنصب رئيس الجمهورية، حيث ينحصر المنصب على القومية الكردية دون غيرها، حسب آلية تقاسم المناصب العليا في العراق بين الشيعة لمنصب رئيس الوزراء والسنة لمنصب رئيس البرلمان والكرد لمنصب رئاسة الجمهورية، وهو تقليد جرت العادة عليه منذ الدورة الانتخابية الأولى في العراق بعد الإطاحة بالرئيس السابق صدام حسين.

وبحسب صحيفة “المشرق”المستقلة ، فإن 30 مرشحا كرديا بينهم امرأة تقدموا بطلبات للبرلمان العراقي للتنافس على المنصب قبل انتهاء مهلة التقديم ظهر الأحد الماضي.

ويتنافس مرشحا الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني برهم صالح والديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين على تولي منصب رئاسة الجمهورية.

ويبدو أن ارتفاع عدد المرشحين للتنافس على المنصب سيجعل من الصعوبة أن يحقق أحد المرشحين أصوات ثلثي عدد البرلمان البالغ 220 صوتا في الجولة الأولى للانتخاب ويتوقع أن يمتد لجولة ثانية أو أكثر. (د ب أ)