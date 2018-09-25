بعد أن وصفه بـ”القاتل”.. ترامب “فخور” بلقاء السيسي.. والأخير يتغزل به! (فيديو وتغريدات)

لندن- “القدس العربي”: كشفت الرئاسة المصرية، عن تفاصيل اللقاء الذي جمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وفي بيان نشرته الرئاسة المصرية عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، قالت إن “ترامب رحب بلقاء السيسي، وأعرب عن تطلعه لتكثيف التنسيق والتشاور مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط وسبل التوصل لتسوية الأزمات به، في ضوء دور مصر الإقليمي المحوري، بما يساهم في تحقيق الاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة”.

من جانبه، علّق السيسي على اللقاء، عبر حسابه في “فيسبوك”، قائلاً: “شرف لي لقاء شخصية عظيمة مثل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والذي أحدث تغييرات فريدة في سياسات الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى العالم”.

بدوره رد ترامب على منشور السيسي، ونشر أمس عبر حسابه على موقع “تويتر” صوراً من لقائه بالرئيس المصري، وغرد: “كان شرفاً عظيماً لي أن أرحب بالرئيس السيسي في الولايات المتحدة عصر اليوم، في مدينة نيويورك. اجتماع عظيم”.

It was my great honor to welcome President @AlsisiOfficial of Egypt to the United States this afternoon, in New York City. Great meetings! #UNGA pic.twitter.com/dsMZWodpWr — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2018

وبحث السيسي وترامب “عددا من الملفات الإقليمية، خاصة الوضع في كل من ليبيا وسوريا واليمن، فضلا عن القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام”.

ووجه ترامب، الشكر للسيسي، قائلاً: “نشكر جهودكم فى محاربة الإرهاب”. وأضاف: “أنتم في مقدمة الدول التي تحارب الإرهاب ونشكركم على جهودكهم”.

وأكد السيسي “موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وأهمية التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية”، وأعرب عن “حرص” بلاده على “التعاون مع الولايات المتحدة لبحث سبل إحياء ودفع عملية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية”.

وعرض السيسي “جهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية باعتبارها خطوة رئيسية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.

وكانت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، كشفت في وقت سابق، أن الصحافي الأمريكي بوب ودوورد، قال في كتابه الجديد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نعت نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بـ “القاتل” متبعاً ذلك بلفظة بذيئة، خلال محادثة مع محاميه السابق جون داود.

وحسب المجلة، جاء هذا النعت، خلال حديث الرئيس الأمريكي مع المحامي الخاص به، عن مفاوضاته مع النظام المصري للإفراج عن الناشطة الاجتماعية آية حجازي، التي كانت تحمل الجنسية الأمريكية، واعتقلتها السلطات المصرية لمدة 3 سنوات بتهم الاتجار في البشر.

وقال ترامب: “داود هل تذكر مع من تحدثت في هذا الأمر؟ هذا القاتل الذي أنجزت المهمة معه”

وأضاف ترامب: “هذا القاتل اللعين قال لي: دونالد أنا قلق بشأن التحقيق، هل ستظل في منصبك، إنني بحاجة إلى مساعدتك دونالد، نفترض أنني بحاجة إلى معروف في المستقبل يا دونالد”.