بعد أن وصفه بـ”القاتل”.. ترامب “فخور” بلقاء السيسي.. والأخير يتغزل به! (فيديو وتغريدات)

لندن- “القدس العربي”: كشفت الرئاسة المصرية، عن تفاصيل اللقاء الذي جمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وفي بيان نشرته الرئاسة المصرية عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، قالت إن “ترامب رحب بلقاء السيسي، وأعرب عن تطلعه لتكثيف التنسيق والتشاور مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط وسبل التوصل لتسوية الأزمات به، في ضوء دور مصر الإقليمي المحوري، بما يساهم في تحقيق الاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة”.

من جانبه، علّق السيسي على اللقاء، عبر حسابه في “فيسبوك”، قائلاً: “شرف لي لقاء شخصية عظيمة مثل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والذي أحدث تغييرات فريدة في سياسات الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى العالم”.

بدوره رد ترامب على منشور السيسي، ونشر أمس عبر حسابه على موقع “تويتر” صوراً من لقائه بالرئيس المصري، وغرد: “كان شرفاً عظيماً لي أن أرحب بالرئيس السيسي في الولايات المتحدة عصر اليوم، في مدينة نيويورك. اجتماع عظيم”.

It was my great honor to welcome President @AlsisiOfficial of Egypt to the United States this afternoon, in New York City. Great meetings! #UNGA pic.twitter.com/dsMZWodpWr

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2018