فيديو لـ”سعودي يطعم بعيره أوراقا نقدية” يشعل المواقع ـ (شاهد)

لندن – “القدس العربي”: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أثار جدلا واسعا، لمواطن سعودي يطعم بعيره أوراقا نقدية.

ويظهر المقطع الذي لم يتم التأكد من زمان أو مكان تصويره، شخصا يقود سيارة بمنطقة صحراوية ويتوقف ليمسك بقطعة خبز في يده واضعا عليها أوراقا نقدية من فئة 100 ريال.

وتوجه الشخص نحو جمل كان على مقربة منه، وقام بإطعامه الخبز والأوراق النقدية.

ربنا لاتؤاخذنا بما فعله السفهاء منا كيف لا..يأتي غضب الله في السعوديه وهناك الفقير والمسكين المحتاج للمال وفيها من السفهاء من يطعم حيوان المال اليس الفقير والمسكين احوج وهل الحيوان يعلم بأنه ياكل مال ليعرف قيمته لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم استغفرك واتوب اليك pic.twitter.com/g0Mfs5hHm2 — بوغانم (@hassanalishaq73) September 24, 2018

ربنا اطمس على أموالهم — 77103a163Alshahary Abdullah (@77103a163) September 24, 2018

وندد العديد من النشطاء بهذا التصرف، واصفين الشاب بـ”السفيه” الذي يضيع المال بينما هناك فقراء ومساكين بحاجة اليه، بينما اعتبر آخرون أن المقطع غير حقيقي وأنه مجرد خدعة تصويرية أو أن الأوراق النقدية مزورة.