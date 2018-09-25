﻿

فيديو لـ”سعودي يطعم بعيره أوراقا نقدية” يشعل المواقع ـ (شاهد)

Sep 25, 2018

1

لندن – “القدس العربي”: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أثار جدلا واسعا، لمواطن سعودي يطعم بعيره أوراقا نقدية.

ويظهر المقطع الذي لم يتم التأكد من زمان أو مكان تصويره، شخصا يقود سيارة بمنطقة صحراوية ويتوقف ليمسك بقطعة خبز في يده واضعا عليها أوراقا نقدية من فئة 100 ريال.

وتوجه الشخص نحو جمل كان على مقربة منه، وقام بإطعامه الخبز والأوراق النقدية.

  وندد العديد من النشطاء بهذا التصرف، واصفين الشاب بـ”السفيه” الذي يضيع المال بينما هناك فقراء ومساكين بحاجة اليه، بينما اعتبر آخرون أن المقطع غير حقيقي وأنه مجرد خدعة تصويرية أو أن الأوراق النقدية مزورة.  
- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left