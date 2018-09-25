صور لجنود روس داخل مقام السيدة زينب في سوريا تثير تعليقات: “يمكن تشيَعوا!” – (صور)

دمشق – “القدس العربي”: تداول سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا يظهر فيها جنود روس وهم داخل مقام “السيدة زينب” بدمشق، ما أثار العديد من التعليقات الساخرة حول طبيعة هذه الزيارة، فيما إذا كانت بغرض التعرف فقط أو فيما إذا كانوا “تشيَعوا”.

ويظهر الجنود في بعض الصور وهم يلامسون سياج المقام كما يفعل الزوار “الشيعة” عادة، وفي صورة أخرى وهم يلتقطون الصور.

وسخرت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي من هذه الزيارة وأغراضها، حيث كتب أحدهم: ” ماصفي إلا الروس يكون إلهم مزارات بسوريا.. ممكن تشيعوا!”.

فيما علق آخرا: “حتى إذا أسقطت الطيارة الروسية بصاروخ ينادون يا حسين يرجع الصاروخ للخلف”.

أما آخر فقد تسائل “شو السبب وهنن كمان معجبين بالمقام؟”، ليقول آخر “عم يحجوا.. عاشوراء القادم بيلطموا”.

يشار إلى أنه مؤخرا انتشرت صورا، نشرتها صفحات إخبارية موالية لـ”النظام السوري”، لقائد الميليشيا العراقية “لواء الإمام الحسين” أسعد البهادلي، وهو يمارس طقوساً شيعية في حي السيدة زينب، جنوبي العاصمة دمشق.