وفاء الكيلاني تتحدث عن علاقتها بـزوجها تيم حسن أمام ضيفتها منى واصف – (فيديو)

لندن – ” القدس العربي ” : حلت النجمة القديرة منى واصف ضيفة على برنامج “تخاريف” للإعلامية وفاء الكيلاني التي تحدثت عن علاقتها بزوجها الممثل تيم حسن ، وذلك بعد أن ذكر اسمه في إحدى الفقرات.

بدأ الأمر في فقرة تسمى “الميكروباص”، عندما سألت وفاء الكيلاني ضيفتها عن النجوم الذين سوف يصعدون معها في “الميكروباص”، فكان من بين الفنانين الممثل تيم حسن.

وهنا طلبت وفاء الكيلاني من منى واصف أن تجعلها ترافق زوجها في الميكروباص، لتقول لها مازحة: “أصل أنا لزقة فيه”، وضحكت من جراء تعليقها الطريف، فوافقت النجمة السورية على أن تصعد مع زوجها.

وعن الفنانين الذين سيغادرون الميكروباص، أجابت منى واصف أنها منحازة للنساء لهذا ستدع الرجال يتركوا المكان، وهنا تدخلت وفاء مرة أخرى لتطلب منها أن تغادر الميكروباص مع زوجها.

وقالت وفاء الكيلاني لمنى واصف: “طب أنا نازلة مع جوزي”، فبدا الاستغراب على النجمة السورية بسبب رغبتها في النزول رغم أن النساء هن اللاتي في الميكروباص الآن، لتعقب المذيعة المصرية قائلة: “مش طلعتيني مع جوزي؟” فردت عليها منى واصف بدهشة: “طب خليكي أنت ونزلي جوزك”، فأجابت سريعاً وفاء الكيلاني عليها: “لا مقدرش”.