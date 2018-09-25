رحيل رائد الرواية الكويتية إسماعيل فهد إسماعيل عن “78” عاما

الكويت: نعت “رابطة الأدباء الكويتيين” الكاتب والروائي إسماعيل فهد إسماعيل، الذي توفي اليوم الثلاثاء عن 78 عاما، بعد مشوار حافل أثرى خلاله الساحتين الكويتية والعربية بأعماله المتميزة.

وكتبت الرابطة على صفحتها على موقع “تويتر”: “ينعي مجلس إدارة الرابطة وفاة الأديب الكبير إسماعيل فهد إسماعيل، الذي وافته المنية اليوم .. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ولد إسماعيل في البصرة بالعراق عام 1940 وتلقى تعليمه في الكويت والعراق. كما حصل على البكالوريوس في الأدب والنقد من المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت.

وبدأ بكتابة القصص القصيرة في مجلة الرائد الكويتية عام 1963، والتي جمعها لاحقا في مجموعة قصصية بعنوان “البقعة الداكنة” صدرت عام 1965 عن مكتبة النهضة في بغداد.

وأصدر روايته الأولى “كانت السماء زرقاء” عام 1970، والتي حققت صدى واسعا على المستوى العربي وتوالت بعدها الروايات ومنها “الضفاف الأخرى” و”الطيور والأصدقاء” و”خطوة في الحلم” و”دوائر الاستحالة” و”ذاكرة الحضور” و”إحداثيات زمن العزلة” و”السبيليات”.

وتحولت الكثير من أعماله إلى مسرحيات كما كانت له دراسات نقدية هامة منها “القصة العربية في الكويت” و”الفعل الدرامي ونقيضه” و”الكلمة-الفعل في مسرح سعد الله ونوس” و”شعر في الهواء الطلق”.

كما حصل على العديد من الجوائز منها جائزة الدولة التشجيعية في الرواية عام 1989 وجائزة الدولة في مجال الدراسات النقدية عام 2002 وجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية في دورتها الرابعة عشرة 2014/2015. (ويترز)