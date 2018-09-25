نمر يصاب بنوبة صرع في سيرك روسي- (فيديو)

“القدس العربي”: تعرض نمر في سيرك روسي لنوبة صرع، بعد أن قفز عبر الأطواق المشتعلة بإشراف مدرب الحيوانات الشهير، أرتور باغداساروف.

وأثناء عرض السيرك يوم الأحد الماضي، في مدينة ماغنيتوغورسك، بالقرب من الحدود الكازاخستانية، وضع باغداساروف ومساعدته مجموعة من النمور حول حلبة العرض، حيث تقوم الحيوانات بالقفز عبر الأطواق أمام الجمهور الغفير. وأثناء انتظار دوره، بدأ أحد النمور بالتشنج وتجمد في مكانه دون حراك.

وحاول المدرب المحترف تحريك النمر بعصا كانت بيده، وعندما لم يفلح الأمر، رش النمر بالماء إلى أن استيقظ وخرج من مسرح العرض.

وقال باغداساروف في حديثه مع وسائل الإعلام الروسية، إنه لم يكن من الممكن تحديد ما حدث بالضبط للنمر، لكنه أوضح أن النمر استعاد وعيه بعد ذلك، وبدأ بالشرب وتناول الطعام بشكل طبيعي بعد العرض، لافتا إلى أن رشه بالماء كان ضروريا لإنعاشه.