آمال ماهر تخرج عن صمتها بعد إقفال منزلها بالشمع الأحمر

لندن – ” القدس العربي ” : بعد الأخبار التي تم تداولها مؤخرا بأن قوات الأمن المصرية إقتحمت منزل المغنية آمال ماهر في مصر وإقفالته بالشمع الأحمر ، خرجت الفنانة المصرية عن صمتها.

وكتبت آمال عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك قائلةً :” الضغوط والحرب اللي باتعرض لها انا واخواتي وعائلتي من فترة طويلة بتتزايد امبارح الاستوديو بتاعي اتشمع والنهاردة صيدلية اخويا اتشمعت دة غير التهديدات والشتايم اللي على موبايلاتنا يا ترى حنفضل ساكتين لحد امتى الله أعلم”؟!!

وكانت إشتعلت الحرب بين ماهر ورئيس هيئة الرياضة السعودية،تركي آل الشيخ من جديد بعد الرسائل المبطنة والغامضة التي تبادلاها والتي حملت الكثير من التهديد والوعيد.

وذلك بالإضافةً إلى أغنية “بخاف إفرح” التي أطلقتها الفنانة المصرية أنغام مؤخراً والتي كانت سجلتها ماهر بصوتها لإطلاقها ضمن ألبومها الجديد لكن تركي آل الشيخ كاتب الأغنية سحبها لصالح أنغام.