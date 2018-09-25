رامي عياش: اللي بيترك ارضو وعرضو وبيهرب بيكون مش رجّال !

لندن – ” القدس العربي ” : انتشر عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي “هاشتاغ” بعنوان “اعطيني سبب لضل” اي بمعنى أخر على كل ناشط أن يعطي سبباً لبقائه في لبنان وعدم مغادرته او التوجه للهجرة.

لاقى الهاشتاغ رواجاً كبيراً وكان من بين المعلقين الفنان رامي عياش​ الذي اعتبر ان لا يوجد سبب لبقائه في لبنان بل هذا قدر محتم عليه، مشيراً الى أن من يترك أرضه ويهرب لا يكون رجلاً، حيث كتب التالي: “ما في سبب، بس هيدا قدر .. واللي بيترك ارضو وعرضو وبيهرب بيكون مش رجّال.. اعطيني سبب لضل”.

ما كتبه رامي نال أعجب الكثير من الناشطين ومنهم من أعاد نشر التعليق عبر حسابه الخاص.