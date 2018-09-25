ترامب: روحاني رجل ودود لكن لا خطط للقائه

أنقرة: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه لا يخطط لعقد لقاء مع نظيره الإيراني حسن روحاني، رغم “طلبات” واردة في هذا الصدد.

وأضاف ترامب في تغريدة عبر “تويتر”: “رغم الطلبات، ليس لدى أي خطط للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني. ربما نلتقي يوما ما في المستقبل. إنني متأكد من أنه رجل ودود!”.

والأحد الماضي، صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مقابلة أجرتها معه قناة “إن بي سي”، بأن ترامب يرغب في لقاء روحاني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، شريطة أن يكون طلب اللقاء من جانب الأخير.

وتنطلق، في وقت لاحق اليوم، اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور زعماء وقادة أكثر من 140 دولة.

ومن المنتظر أن يوجه الرئيس الأمريكي، في كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماعات، سهامه نحو إيران، على غرار التهديدات التي أطلقها في اجتماعات العام الماضي ضدّ كوريا الشمالية. (الأناضول)