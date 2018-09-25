“الكابينت” الإسرائيلي يُوعز للجيش باستمرار عملياته في سوريا

القدس: أوعز المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت”، للجيش الإسرائيلي، بمواصلة العمل ضد ما أسماه “المحاولات الإيرانية للتموضع في سوريا”.

وقال “الكابينت” في تصريح مكتوب: “يوعز المجلس الوزاري المصغر للجيش، بمواصلة العمل ضد المحاولات الإيرانية للتموضع عسكريا في سوريا، وبمواصلة التنسيق الأمني مع روسيا”.

وأضاف: “يشارك الوزراء في حزن العائلات الروسية على فقدان حياة أفراد طاقم الطائرة الروسية نتيجة عمل غير مسؤول قام به الجيش السوري”.

وكان “الكابينت” قد انعقد لمدة 3 ساعات، برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وبحث تداعيات قرار روسيا تسليم سوريا منظومة إس-300.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أمس، أن بلاده ستسلم منظومة الدفاع الجوي “إس-300 “ إلى قوات النظام السوري خلال أسبوعين.

يشار إلى أنّ منظومة “إس-200” الدفاعية الجوية التابعة للنظام السوري، أسقطت في 17 سبتمبر/ أيلول الجاري، طائرة عسكرية روسية من طراز “إيل-20”، مما أدّى إلى مقتل 15 عسكرياً روسياً كانوا على متنها.

واتهمت روسيا على إثرها إسرائيل بأن مقاتلات من طراز “إف- 16” تابعة لسلاحها الجوي، استخدمت الطائرة “إيل 20” كغطاء ضد الصواريخ السورية المضادة للطيران.

وقبل أيام عقد قائد القوات الجوية الإسرائيلية، عميكام نوركين، على رأس وفد، مباحثات في العاصمة الروسية موسكو، من أجل إقناع الجانب الروسي، بعدم علاقة بلاده بإسقاط الطائرة. (الأناضول)