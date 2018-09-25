وليد جنبلاط يغرَد “كفى قروضا وأسفارا.. الظلم مؤذن بخراب العمران”

بيروت – “القدس العربي”: قال رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني” وليد جنبلاط، في تغريدة مثيرة للجدل: إن “التجارة من السلطان مضرة بالرعايا مفسدة للجباية”، ومن دون أن يفهم من كلامه من هو المقصود.

وجاء في التغريدة التي كتبها جنبلاط على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لم يبقى لنا من حيلة سوى العودة إلى ابن خلدون في وصفه “الاحتكار” في قوله “في أن التجارة من السلطان مضرة بالرعايا مفسدة للجباية” أو “وفي الجباية وسبب قلتها وكثرتها”.

وأضاف “كفى قروض وأسفار، واتعظوا في أن الظلم مؤذن بخراب العمران”، “كفى قروض وأسفار وأصلحوا ما تيسر قبل فوات الآوان”.

وتأتي هذه التغريدة بعد يوم واحد من انتشار خبر طرد أكثر من 150 شخصا كانوا على متن الرحلة 305 في الطائرة المتجهة من بيروت إلى القاهرة، من أجل وضعها بتصرف الرئيس اللبناني ميشال عون، الذي غادر إلى نيويورك لرئاسة وفد لبنان في افتتاح أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب ناشطون، تنفق القيادات اللبنانية مئات آلاف الدولارات في أنشطتها الرسمية الخارجية، مما يعد هدرا كبيرا من خزينة الدولة التي تعاني عجزا ومديونية عالية.

ولم يبقى لنا من حيلة سوى العودة الى ابن خلدون في وصفه “الاحتكار “او في قوله “في ان التجارة من السلطان مضرة بالرعايا مفسدة للجباية” او “وفي الجباية وسبب قلتها وكثرتها”.كفى قروض وأسفار ،وإتعظوا “في ان الظلم مؤذن بخراب العمران”.كفى قروض واسفار واصلحوا ما تيسر قبل فوات الاوان - telegram

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