تكريم شرطي مرور في الأردن “وبخ” نائباً في البرلمان – (فيديو)

عمان – “القدس العربي”: قامت مديرية الأمن العام في الأردن، بتكريم “شرطي مرور”، كان وبخ نائبا في البرلمان، بعدما انزعج الأخير من إغلاق الشرطي لطريق، وسط أزمة خانقة.

وعلى خلفية انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الشرطي وهو يوبخ النائب الأردني عبد الله القرامسة، خلال أزمة سير خانقة في أحد الشوارع في العاصمة الأردنية، فقد أمر مدير الأمن العام في الأردن بتكريم الشرطي. وكان الشرطي قال وهو غاضب مخاطبا القرامسة: “حتى لو أنك نائب.. سولف بأدب!”، أي “تحدث بأدب”.

بدوره، بين مدير السير الأردني، أن تكريم الشرطي يأتي لـ”حرصه وتفانيه في تنفيذ القانون بكل شفافية وعدل بعيدا عن المحاباة والمجاملة”، مؤكدا ضرورة “تنفيذ قانون السير وفقا لقواعد العدل والمساواة بين المواطنين وبكل نزاهة والتزام”.

فيما قال النائب الأردني: إن الفيديو المتداول يوضح عدم خروج أي إساءة منه، مشيرا إلى أنه معتاد على المرور دائما بالمنطقة ذاتها، لكنها كانت تشهد أزمة من كافة المداخل، ما استدعى تدخل ذلك الشرطي، مشددا على أنه انتقد تلك الأزمة دون إساءة أدب.