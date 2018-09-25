هكذا رد مبابي على هدية بلييه الذي نصحه بالتواضع

لندن-“القدس العربي”:

نشر جوهرة كرة القدم الفرنسية الصاعدة كيليان مبابي صورة على حسابيه على “توتير” و”إنستغرام ” يحمل فيها قميصاً لنادي سانتوس البرازيلي أهداه إياه أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه.

وعلق مهاجم نادي باريس سان جيرمان على الصورة قائلا: “شكرا على الهدية الرائعة أيها الملك” . فرد عليه أسطورة نادي سانتوس والكرة العالمية بتغريدة كتب فيها “لا شكر على واجب، كيليان مبابي. أعتقد بأنك تملك شيئا مميزا. لدي فقط نصحيتان أسديهما لك، حافظ على تواضعك وواصل العمل الشاق. أنا واثق من أنك ستصل الى أهدافك”.

وبإحرازه لهدف في مرمى كرواتيا، في نهائي مونديال روسيا، عن 19 عاما و6 أشهر، أصبح كليان أمبابي، ثاني أصغر لاعب يسجل هدفا في المباراة النهائية لكأس العالم بعد بيليه، الذي سجل في مرمى السويد في نهائي مونديال عام 1958، وعمره وقتها لا يتجاوز 17 عاماً و8 أشهر.

فسارع “الملك” بليه إلى الاشادة بأفضل لاعب شاب في مونديال روسيا (مبابي)، في تغريدة مازحه فيها قائلا: ” إذا استمر كيليان في معادلة أرقامي القياسية، ربما يتعين علي العودة إلى الملاعب مجددا”.

يذكر أن مبابي (19عاماً) توج كأفضل لاعب شاب في مونديال روسيا، كما أن حلّ ضمن تشكيلة الفيفا لأفضل 11 لاعب في العالم خلال موسم 2017- 2018 التي كشفت عنها “الفيفا” يوم الاثنين، في احتفالية ضخمة عرفت تتويج المدرب الفرنسي ديديه ديشان كأفضل مدرب، والكرواتي لوكا مودريش كأفضل لاعب.