مصرع 400 تلميذ جزائري في حوادث سير خلال الموسم الدراسي الماضي

الجزائر: كشفت تقرير رسمي جزائري، اليوم الثلاثاء، أن قرابة 400 تلميذ لقوا حتفهم في حوادث سير بين المنزل والمدرسة خلال الموسم الدراسي الماضي.

ووفق حصيلة نشرها الديوان الحكومي للوقاية عبر الطرق، نقلتها الإذاعة الرسمية، اليوم، فإنه “خلال الموسم الدراسي الماضي أي بين سبتمبر/أيلول 2017 إلى يونيو/حزيران 2018، سجلت وفاة 392 طفلًا تحت سن 14 سنة وجرح 5189 آخرين”.

وأوضح أن “أغلب الضحايا كانوا في المسارات المؤدية من وإلى المدرسة” أي أنهم كانوا في الطريق للدراسة أو خلال العودة منها.

وأطلق المركز اليوم حملة توعوية لحماية الأطفال من حوادث السير تحت عنوان “فكروا في أولادكم.. خفضوا من سرعتكم” وحملات إعلامية للتحسيس أي التوعية بمخاطر الظاهرة.

وحسب المركز الجزائري الحكومي للوقاية عبر الطرقات، فإن 3 آلاف و500 شخص لقوا مصرعهم في حوادث سير بمحافظات البلاد خلال 2017 وهو معدل سنوي لضحايا الحوادث في البلاد.

وحسب إحصاءات رسمية تكلف هذه الحوادث البلاد 100 مليار دينار جزائري سنويًا أي مليار دولار، تعويضات سنوية تدفع للضحايا. (الأناضول)