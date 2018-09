ترامب في الأمم المتحدة: قادة إيران يزرعون الفوضى والموت والدمارـ (فيديوهات)

الامم المتحدة -الولايات المتحدة: دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امام الأمم المتحدة الثلاثاء حكومات العالم إلى عزل غيران متهما قيادتها بزرع “الفوضى والموت والدمار”.

وقال في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة “نطلب من جميع الدول عزل النظام الإيراني طالما استمر في عدوانه”.

ووجه ترامب انتقادات حادة الى المحكمة الجنائية الدولية قائلا انها "لا تحظى بأي شرعية او سلطة".

وقال مخاطبا الجمعية العامة للامم المتحدة إن "الولايات المتحدة لن تقدم أي دعم أو اعتراف للمحكمة الجنائية الدولية" التي وصفها بانها "تدعي الولاية القضائية شبه عالميا على مواطني جميع الدول في انتهاك لمبادئ العدالة والإنصاف".

وأضاف "لن نتخلى أبدا عن السيادة الامريكية لبيروقراطية عالمية غير منتخبة وغير مسؤولة" رافضا "ايديولوجية العولمة".

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النظام السوري من استخدام الأسلحة الكيماوية، قائلا إن واشنطن "سترد" على أي إجراء من هذا القبيل .

كما دعا أيضا إلى بقاء اللاجئين في المنطقة، قائلا إن هذا يسمح باستخدام الموارد المحدودة بشكل أفضل. وفي داخل الولايات المتحدة، اتخذ ترامب إجراءات صارمة للقضاء على الهجرة وقام بخفض حصص اللاجئين.

واستغل ترامب أيضاً الكلمة للتأكيد على أن الولايات المتحدة أصبحت أقوى وأغنى مما كانت عليه عندما تولى منصبه منذ ما يقرب من عامين.

وأضاف "سيكون جيشنا قريبا أقوى مما كان عليه من قبل."(وكالات).

President @realDonaldTrump: "The United States is stronger, safer, and a richer country than it was when I assumed office less than 2 years ago. We are standing up for America and for the American people." https://t.co/6th46xEPlL pic.twitter.com/MI8vISxQ2P