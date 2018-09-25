رئيس الاستخبارات الفرنسية السابق: العلويون في سوريا لا يريدون أن يعودوا عبيدا للسنة!

لندن ـ “القدس العربي”:

كشفت مجلة “لونوفال أوبسارفاتير” الفرنسية قصصاً رواها رئيس الاستخبارات الفرنسية الخارجية برنار باجولي، وحصلت بينه وبين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس النظام السوري بشار الأسد والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت المجلة أنه وخلال لقاء له مع رابطة الصحافيين الدبلوماسيين للحديث عما جاء في كتابه “الشمس لم تعد تشرق في الشرق”؛ كشف السفير السابق في كل من الجزائر ودمشق وبغداد وكابل عن ما أسمته بعض الطرائف، واشترط عدم نشر بعضها في حين سمح بنشر أخرى.

وفيما يخص بشار الأسد أكد باجولي إنه أساء التقدير بشأنه؛ إذ لم يكن يعتقد بأن لديه أي طموح سياسي، وذكر أن أحد معاونيه في دمشق أرسل له برقية تقول إن ثمة احتمالا أن يخلف بشار أخاه باسل الذي توفي عام 1994، وأن يصبح بذلك المرشح لخلافة والده حافظ الأسد.

لكن باجولي علق على ذلك بالقول “لا أعتقد بأن هذه الفرضية صحيحة، فهذا الشاب المنعزل لا يهمه سوى الطب”، مشيرا إلى أنه يعرف بشار جيدا، وأنه سأله من قبل إن كان مهتما بالسياسة فرد بالنفي، قائلا إنه لا يهتم سوى بالطب، وإنه يود الحصول على مقعد في إحدى الجامعات الفرنسية.

لكن أباه عبّر عن رفضه السماح له بالدراسة في باريس، وعندما وجد له باجولي مقعدا في جامعة بمدينة ليون رفض أباه إرساله إليها كذلك، ليتبين في ما بعد أن الحظر يشمل كل فرنسا.

وأضاف “عندما أصبح رئيساً للبلاد، قلت في نفسي هذا شاب مهذب للغاية ولطيف جدا، ولا يمكنه بثقافته العالية أن يقود سوريا بطريقة مستدامة، لكنني قللت من الإرادة القوية للعلويين في البقاء في السلطة، فهم يرفضون أن يعودوا عبيدا للسنّة مرة أخرى كما كانوا قبل الوصاية الفرنسية”.

في الواقع بشار قام بمثل ما قام به أبوه في 1982، عندما أباد آلاف السنة في حماه. وربما البشاعة، التي أظهرها بشار هي نوع من الانتقام من أخيه الراحل

وقال “في بداية الثورة في 2011 ـ 2012، عندما بدا أن السنة كان سيحققون انتصاراً، فكر العلويون أنهم سيكون مجبرين على العودة لجبالهم، وتساءلنا حينها، كيف يمكن تجنب مجزرة جديدة من سربرينتشا في البوسنة.وهذا يعبر إلى أي حد تغيرت الأمور الآن.

و اصاف: “في الواقع بشار قام بمثل ما قام به أبوه في 1982، عندما أباد آلاف السنة في حماه. وربما البشاعة، التي أظهرها بشار هي نوع من الانتقام من أخيه الراحل باسل، الذي كان أكثر ألقاً منه.وفي كل الحالات لو لم يصرخ بشار من بداية الانتفاضة الشعبية بأن هناك ذئاباً، فإن ذئاب عصبته ( يقصد العلويين) كانوا قد افترسوه”.

وبالنسبة لبوتفليقة وبعد أن أثار باجولي غضب السلطة الجزائرية في حوار مع صحيفة “لوفيغارو” مؤخرا، عندما هاجمها، وقال إن الرئيس بوتفليقة “على قيد الحياة اصطناعيا فقط”، فقد نقلت عنه “لونوفال أوبسارفاتير قوله “إنه يتمنى للرئيس حياة طويلة، مشيرا في المقابل إلى أن “تحنيط السلطة في الجزائر لا يخدم سوى بعض الجماعات” الانتهازية.

أرسلت لبوتفليقة سلة ضخمة من الشوكولاتة فرد بباقة ضخمة من الورود لم يكن ممكنا إدخالها لمكتبي

وكشف أنه “في المرة الأخيرة التي جاء فيها الرئيس بوتفليقة إلى فرنسا لتلقي العلاج طلبت رؤيته ولم يسمح لي بذلك، فأرسلت له سلة ضخمة من الشوكولاتة؛ ورد في المقابل بباقة من الورود كانت كبيرة لدرجة أنه لم يكن بالإمكان إدخالها لمكتبي ( في الاستخبارات الخارجية الفرنسية)”.

وبالنسبة لترامب، يقول باجولي إن الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند اتصل به بعد فوزه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ليهنئه فبادره ترامب قائلا “الاتفاق النووي مع إيران غباء”. فرد عليه هولاند قائلا “إذا أنا غبي”؟!.

وعلق باجولي على تلك الحادثة قائلا “الواقع أن كلام ترامب لا يساوي شيئا، إذ بسببه يشهد العالم اليوم انهيار العلاقات المتعددة بين الدول، وهو أمر مقلق للغاية”، على حد تعبيره.