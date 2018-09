ترامب يثير الضحك في الجمعية العامة للأمم المتحدة ! ـ (فيديو)

نيويورك : أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الضحك بين الحضور في بداية كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، عندما أثنى على سجل حكومته في الشؤون الداخلية.

وقال ترامب “في أقل من عامين، حققت حكومتي انجازات أكثر من أي إدارة تقريبا في تاريخ بلادنا” مضيفا “هذا صحيح للغاية ” عندما سمع ضحكات خافتة.

وقال مازحا “لم أكن أتوقع رد الفعل هذا، ولكن لا بأس”، حيث واصل إشادته بما وصفه بأنه اقتصاد “مزدهر” وخفض الضرائب والتقدم في بناء جدار حدودي مع المكسيك. (د ب أ) .

.@realDonaldTrump: "In less than two years, my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country. America — so true."

*laughter*

Trump *laughing*: "Didn't expect that reaction, but that's okay." pic.twitter.com/CloNQ2YIGW

