ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل معركتي إشبيلية والأتليتي

لندن-“القدس العربي”:

تلقى مدرب ريال مدريد جولين لوبيتيغي، أنباء سيئة صباح اليوم الثلاثاء، بتأكد غياب اثنين من عناصره الأساسية في سهرة الغد، التي سيحل خلالها بطل أوروبا في آخر ثلاث سنوات ضيفًا على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان”، لمواجهة صاحب الأرض الأندلسي إشبيلية ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري الإسباني.

وبدأت الأنباء الحزينة، بالبيان المُقتضب الذي نشره موقع النادي الرسمي، بخصوص الانتكاسة التي تعرض لها صانع ألعاب الفريق إيسكو، وعلى إثرها سيضطر للخضوع لعملية جراحية في غضون ساعات قليلة، لإزالة الزائدة الدودية في البطن، التي تملكت منه ليلة أمس.

وكالعادة، لم يكشف البيان أية تفاصيل تتعلق بفترة غياب الشاب العشريني المتوقعة، إلا أن بعض الصحف ووكالات الأنباء الإسبانية، تُرجح غيابه لنهاية الشهر القادم، كصحيفة “موندو ديبورتيفو”، التي أشارت إلى أن هذا النوع من العمليات الجراحية، يستلزم راحة لا تَقل بأي حال من الأحوال عن 3 أسابيع.

وغياب إيسكو عن الريال لفترة تتراوح بين 3 لـ 4 أسابيع، يعني أن لوبيتيغي سيفتقده في مباريات هامة، مثل مباراة الغد، بالإضافة لديربي العاصمة ضد أتليتكو مدريد المُقرر له يوم السبت المُقبل، بجانب مباراتي سيسكا موسكو في الجولة الثانية لدوري مجموعات أبطال أوروبا ،وديبورتيفو ألافيس في الأسبوع الثامن لليغا، على أن يبقى خارج الخدمة في فترة التوقف الدولي منتصف أكتوبر المُقبل، ليُسابق الزمن من أجل التعافي من الإصابة قبل كلاسيكو الأرض ضد العدو الأزلي برشلونة المُقرر له يوم 28 من الشهر المُقبل.

الصدمة الثانية لمشجعي الريال، تكمن في استمرار غياب الظهير الأيمن داني كاربخال للمباراة الثانية على التوالي، وذلك بداعي الإصابة العضلية التي ألمت به أثناء مشاركته أمام روما في افتتاح دوري مجموعات الأبطال، وتسببت في غيابه عن مباراة السبت الماضي ضد الحليف الكاتلوني إسبانيول.