مقتل ناشطة حقوقية عراقية في البصرة برصاص مجهولين –(فيديوهات)

بغداد: قُتلت ناشطة حقوقية بمحافظة البصرة جنوبي العراق، الثلاثاء، برصاص مسلحين مجهولين، بحسب مصدر أمني.

وقال الملازم أول في شرطة البصرة، رافد النورس، في اتصال هاتفي مع الأناضول، إن “مسلحين مجهولين يستقلون سيارة مدنية هاجموا الناشطة الحقوقية سعاد العلي وسط مدينة البصرة، وأطلقوا الرصاص على السيارة التي تقلها”.

وأضاف النورس أن “العلي فارقت الحياة بعد إصابتها بعدة طلقات نارية في منطقتي الرأس والصدر، بينما أصيب سائقها الشخصي بجروح”.

وحتى الساعة 17.45 تغ، لم تعقب السلطات العراقية على مقتل الناشطة.

وسعاد العلي عضو في منظمة “الود” المحلية (مستقلة) المعنية بحقوق الإنسان، وتعد الناشطة من بين آخرين يدعون إلى احتجاجات ضد تردي الخدمات بالمحافظة.

ويأتي مقتل العلي في وقت تشهد فيه البصرة احتجاجات شعبية منذ تموز/يوليو الماضي، ضد تردي الخدمات العامة وقلة فرص العمل والفساد.

وخلفت أعمال العنف في البصرة، 33 قتيلًا منذ بدء الاحتجاجات في 9 يوليو/ تموز الماضي. (الأناضول).

اغتيال الناشطة #سعاد_العلي هذا اليوم في محافظة البصرة رحمها الله pic.twitter.com/6fa5fEtiom — Faisal Al-Nujaifi (@Falnujaifi) September 25, 2018