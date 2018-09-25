الفيضانات “مادة دسمة” للضحك.. شاب تونسي يتنقّل بطوّافة وسياسي يستعين بمكنسة وزفاف وسط المياه ـ (فيديوهات)

تونس – “القدس العربي” – من حسن سلمان :

رغم الكوارث والمآسي الكثيرة التي تسببت بها في البلاد، إلا أن النشطاء التونسيين وجدوا في الفيضانات “مادة دسمة” للضحك، حيث تناقلت صفحات اجتماعية فيديوهات عدة لأشخاص تعاملوا بشكل غريب مع الحوادث الناتجة عن الفيضانات الأخيرة.

ففي أحد الفيديوهات، قرر أحد الشباب التنقل عبر “طوافة” مطّاطية ومجداف قدّر أنهما الوسيلة الأفضل لعبور الشارع الذي تحول إلى سيل جارف، حيث تهكّم أحد النشطاء بقوله “شعب ذكي. ينقصه الدعم”، ودعا آخر الحكومة لتخفيض سعر القوارب لأنها ستكون “وسيلة النقل الأكثر استخدامه في البلاد”!

فيما لم تمنع الفيضانات الحاضرين في أحد الأعراس في ولاية “نابل” من الاستمرار في الرقص وسط المياه، وعلّقت ناشطة تُدعى رحاب بقولها “رغم كل شيء، الناس متفائلون ويحبون الحياة. يرقصون وسط الماء وكأن شيئا لم يكن”، فيما اعتبرت أخرى تُدعى سلسبيل أن أغلب التونسيين لا يعرفون ماذا يحدث في بلادهم، مضيفة “حتى لو احتجّوا على الأوضاع، فلن يتغير أي شيء في البلاد!”.

من جانب آخر، تناقل نشطاء فيديو لحمة الهمامي الناطق باسم “الجبهة الشعبية” (أكبر تكتّل معارض) وهو يقوم بمعالجة آثار الفيضان في أحد الشوارع بـ”مكنسة”، حيث اتهمه البعض بالشعبوية، مذكرين ببعض مواقفه المثيرة للجدل، حيث سبق أن دعا نساء بلاده للتخلي عن مواد التجميل المستوردة بهدف دعم الاقتصاد المتعثر، فضلا عن اقتراح “الجبهة الشعبية” لمشروع اقتصادي بديل عن مشروع الميزانية الذي قدمت الحكومة، ويقوم على زراعة الفلفل والطماطم المعدة للتصدير، والذي أثار حينها موجة من التهكم.

فيما نشر ناشط فيديو طريف تهكم فيه على تصريحات المسؤولين التونسيين تجاه الفيضانات التي اجتاحت البلاد، حيث قللت والية نابل سلوى الخياري من أهمية ما حدث، وأكدت عدم تسجيل أية خسائر مادية أو بشرية!، فيما اعتبر وزير الفلاحة سمير الطيب أن الفيضانات جاءت بـ”فائدة كبير” لولاية نابل وخاصة على صعيد دعم المخزون المائي، كما اعتبر رياض المؤخر وزير البيئة أن الحكومة لا تتحمل مسؤولية الأضرار التي حدثت في بعض المدن التونسية، مضيفا “ما حدث سببه الأمطار الطوفانية وليس البنية التحتية في البلاد”.

يُذكر أن الفيضانات التي اجتاحت تونس أخيرا، تسببت بمقتل خمسة أشخاص في ولاية نابل وتضرر آلاف المنازل وعشرات الطرق والجسور في عدد من المدن الساحلية.