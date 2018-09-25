قطر و”فيفا” تبحثان إطلاق مبادرة للَّاجئين والمهجرين حول العالم

الدوحة: كشفت الدوحة، اليوم الثلاثاء، عن إجرائها مشاورات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لإطلاق مبادرة تعنى باللاجئين والمهجّرين حول العالم.

جاء ذلك في بيان صادر عن “اللجنة العليا للمشاريع والإرث” (حكومية)، المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنى التحتية الخاصة بمونديال قطر 2022.

وأوضح البيان أن الأمين العام للجنة، حسن الذوادي، أعلن عن المشاورات، التي تضم “اللجنة الدولية للإنقاذ” (إغاثية دولية مستقلة)، إلى جانب بلاده وفيفا، في إطار مشاركة وفد قطري بمؤتمر دولي، يعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

وأضافت اللجنة أن الخطوة تأتي في إطار مساعي تحفيز الدور التنموي للفعاليات الرياضية ودور بطولة كأس العالم المقبلة في تنمية المجتمعات محليًا ودوليًا.

ونقل البيان عن الذوادي عزم الأطراف المعنية الإعلان عن تفاصيل المبادرة قريباً، فور الانتهاء من وضع إطارها العام ومجالات نشاطها.

بدوره أعرب ديفيد ميليباند، رئيس اللجنة الدولية للإنقاذ، عن أمله بأن تشمل المبادرة القارات الخمس التي يوجد فيها لاجئون ومهجرون، وأن تُنفذ 5 برامج مختلفة في كل منها، تأخذ بعين الاعتبار احتياجات وأولويات اللاجئين وتوفير فرص التعليم والتدريب والتطوير لهم.

(الأناضول)