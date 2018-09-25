وزيرة خارجية كندا تعتزم لقاء نظيرها السعودي في نيويورك

نيويورك: أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، الثلاثاء، أنها ستلتقي نظيرها السعودي عادل الجبير على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في وقت شهدت فيه العلاقات بين البلدين مؤخرا أزمة دبلوماسية.

ونقلت هيئة الإذاعة الكندية (سي بي سي) عن فريلاند القول: “كنت على اتصال وثيق بعادل الجبير طوال هذا الصيف، وكنا نتصل ببعضنا عبر هواتفنا المحمولة”.

وأضافت “سنلتقي في نيويورك وأتمنى أن يتم اللقاء هذا الأسبوع، وأعتقد أن هذا سيكون أمرا جيدا”، دون تحديد موعد بعينه للقاء.

وكانت أزمة دبلوماسية قد ثارت بين الجانبين، الشهر الماضي، عندما دعت فريلاند الرياض إلى الإفراج عن “نشطاء مجتمع مدني” تم توقيفهم في المملكة.

واستدعت السعودية سفيرها لدى كندا، وطالبت سفير الأخيرة لديها بمغادرة البلاد، على خلفية ما اعتبرته الرياض “تدخلا في الشؤون الداخلية”.

وأعلنت السعودية، تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.

وتبلغ الاستثمارات السعودية في الشركات الكندية منذ 2006، نحو 6 مليارات دولار، وفق ما ذكرته وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأمريكية.

(الأناضول)