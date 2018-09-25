روحاني يتهم ترامب بالسعي للإطاحة بالنظام الإيراني

نيويورك- (الأمم المتحدة): اتهم الرئيس الايراني حسن روحاني نظيره الأمريكي دونالد ترامب بمحاولة الاطاحة بالنظام، الثلاثاء، فيما استبعد استئناف المحادثات مع واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق النووي.

وقال روحاني، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، “من المثير للسخرية أن الحكومة الأمريكية لا تخفي حتى خطتها للإطاحة بنفس الحكومة التي تدعوها للحديث معها”.

وانتقد روحاني واشنطن بسبب سياستها العدائية تجاه بلاده وقال إن النهج الأمريكي محكوم عليه بالفشل.

وأضاف روحاني “اقتراحنا واضح ألا وهو الالتزام مقابل الالتزام والانتهاك مقابل الانتهاك والخطوة مقابل الخطوة بدلا من الكلام من أجل الكلام.. ما تقوله إيران واضح، وهو لا حرب ولا عقوبات ولا تهديدات ولا تنمر فقط يجب العمل طبقا للقانون وتنفيذ الالتزامات”.

وأضاف أنه لا يمكن إجبار أمة على الجلوس على طاولة المفاوضات قائلا إنه لا يوجد سبيل أفضل من الحوار.

وقال روحاني أيضا إن إيران تؤمن بإنشاء آلية جماعية من أجل الخليج مع وجود ومشاركة كل دول المنطقة.

(وكالات)