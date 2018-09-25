﻿الرئيس التونسي يعلن «نهاية» التوافق مع «النهضة» ويدعو نجله ورئيس الحكومة لمغادرة الحياة السياسية

تونس – «القدس العربي»: أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي «نهاية» التوافق مع حركة النهضة، مشيرا إلى أن الحركة هي من أرادت ذلك، كما اعتبر أن «مصلحة البلاد» تقتضي مغادرة نجله (حافظ قائد السبسي) ورئيس الحكومة يوسف الشاهد الحياة السياسية، فيما نفت حركة «النهضة» تنكّرها للعلاقة التي وصفتها بـ «المتينة» التي تربطها بالرئيس التونسي، مؤكدة التزامها بمسار التوافق معه.

وخلال حوار مع قناة «الحوار التونسي»، بثته الاثنين، قال الرئيس الباجي قايد السبسي إن «النهضة قررت قطع علاقتها بنا لاختلافنا في مسألة بقاء الشاهد من عدمه (…) أنا دافعت على عدم إقصاء النهضة وكلفني ذلك الكثير لأنّهم اتهموني بأنني خنت الأمانة. لكن أنا رئيس دولة ولي واجبات وهي خدمة البلاد، وقد كان لي أمل لإخراج البلاد من هذه الأزمة بالتوافق مع النهضة. (لكن) النهضة نفضت يديها من الباجي قائد السبسي، لكني يدي ممدودتان للجميع من أجل مصلحة تونس لا للمصالح الشخصية أو بسبب اقتراب الانتخابات».

وحول الصراع المستمر بين نجله حافظ قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، قال الرئيس السبسي «لو يغادر الاثنان (الحياة السياسية) لن تتأثر تونس»، قبل أن يستدرك بقوله «مغادرة الاثنين في مصلحة البلاد»، كما جدد دعوته للشاهد لطرح الثقة بحكومته أمام البرلمان.

كما التزم قائد السبسي بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في موعدها العام المقبل، لكنه أوصى التونسيين بتغيير الدستور والقانون الانتخابي بعد انتهاء فترته الرئاسية، مشيرا إلى أنه لن يقوم بهذا الأمر الآن «حتى لا يتهموني بالتشبث بالمنصب».

وسارعت حركة «النهضة» إلى إصدار بيان أكدت فيه «التزامها بمسار التوافق مع رئيس الجمهورية وتقديرها لدوره الوطني منذ انطلاق الثورة في ارساء ثقافة التشاور والحوار بين الفرقاء السياسيين في مواجهة خيارات التفرد والاقصاء والمغالبة وهو ما تفاعلت معه الحركة بايجابية منذ لقاء باريس»، كما نفت «تنكرها» للعلاقة التي وصفتها بـ»المتينة»، مع الرئيس التونسي.

واعتبر القيادي في حركة «النهضة»، عبد اللطيف المكي، أن إعلان الرئيس السبسي النهاية هو «محاولة للضغط على الحركة بقوّة وليس بغاية القطيعة معها»، فيما نفى نائب رئيس الحركة، علي العريض، وجود أي اتفاق أو صفقة مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مشيرا إلى أن الرئيس التونسي «ما يزال أحد أهم عوامل الوحدة الوطنية، حتى وإن لم نسانده في موقفه الخاص بتغيير الحكومة”.

وأثار حوار قائد السبسي ردود فعل كبيرة داخل الطبقة السياسية في تونس، حيث اعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، أن الرئيس السبسي «أخفق في إعادة الأمل للتونسيين من إمكانية حل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد»، مشيرا إلى وجود «قطيعة سياسية مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى حد أنه (قائد السبسي) طعن في شرعية حكومته ودعاه الى التوجه للبرلمان».

فيما نفى وليد الجلاّد النائب عن كتلة «الائتلاف الوطني» (المؤيدة للشاهد) وجود قطيعة بين الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي أكد أنه سيعمل بنصيحة قائد السبسي من خلال التوجه في الأيام المقبلة إلى البرلمان لإجراء تغيير وزاري.

وقد المؤرّخ والباحث السياسي د. عبد اللطيف الحنّاشي قراءة سريعة لحوار الرئيس التونسي، حيث اعتبر أن قائد السبسي أثار قضايا عدة، أبرزها «التاكيد على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر، والقطيعة مع النهضة بطلبها (مغازلة المناهضين للنهضة: التفكير في الانتخابات)، والدفاع عن ابنه الذي أكد عدم تحمله المسؤولية في ما حدث لنداء تونس وأن الانشقاقات والانقسامات تعرفها جل الأحزاب وإدانته للسياحة الحزبية (مع العلم أنه ومؤسسي نداء أول من مارسوا هذه الآلية أيام حكم الترويكا: تيار المحبة والمؤتمر والتكتل)، ومغازلة البورقيبيين (لصالح للانتخابات)».

كما اعتبر (في تدوينة على صفحته في موقع «فيسبوك»)، أن لجوء الرئيس التونسي إلى ذكر الرئيس السابق منصف المرزوقي بصفته الأكاديمية والسياسية السابقة والحالية ثلاث مرات خلال حواره الأخير هو عبارة عن «غزل ملغوم»، فهو لم يذكره في السابق بأي من الصفتين ولم يهتم به كرئيس سابق وإن مؤقتا».

وأشار أيضا إلى أن قائد السبسي وجه «تحذيرا» لرئيس الحكومة يوسف الشاهد من المحيطين به، كوسيلة للإبقاء على «شعرة معاوية» بين الطرفين، معتبرا أن دعوته للحصول على شرعية البرلمان هي «دعوة ملغومة لا معنى لها في ظل تشظي نداء تونس وقطيعة النهضة مع رئيس الجمهورية». كما اعتبر أن تهديد قائد السبسي بتفعيل الفصل 99 من الدستور إنْ تطلّب الأمر «لا قيمة له مع الخريطة البرلمانية الجديدة».

وينص الفصل المذكور على أنه يمكن «لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالغالبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما (…) وعند تجاوز الأجل المحدد من دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما. وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يُعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا».