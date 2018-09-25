﻿المستشار السعودي يرفع الراية البيضاء… تركي آل الشيخ يسحب استثماراته من مصر

القاهرة ـ «القدس العربي»: بعد أن تسبب في العديد من الأزمات في الأوساط الرياضية والفنية المصرية، ما جعله محل انتقاد شعبي واسع، خرج تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، ليعلن عزمه سحب استثماراته من مصر.

وكتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أفكر جدياً في الانسحاب من الاستثمار في الرياضة في مصر».

وأضاف: «أتعرض لهجوم غريب من كل جهة وكل يوم حكاية، لماذا الصداع؟».

وجاء قرار آل شيخ بعدما تعرض لهتافات مسيئة من جمهور النادي الأهلي المصري خلال مباراته الأخيرة ضد حوريا الغيني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأعلنت قناة «بيراميدز» المملوكة لآل الشيخ، «أن الأخير

اتخذ قرارا نهائيًا بالانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر».

ونقل الإعلامي مدحت شلبي، خلال برنامجه «مساء بيراميدز»، عن رئيس هيئة الرياضة السعودية قراره بالانسحاب من الاستثمار في مصر.

وأكدت القناة عبر حسابها على «تويتر» أن نادي بيراميدز سيبقى تحت تصرف الثلاثي حسام البدري وهادي خشبة وأحمد حسن.

وطالب محمد حمودة، محامي آل الشيخ، من وصفهم بـ«المسيئين» و«المتجاوزين» بالاعتذار لموكله، لما «مارسوه من تحريض للجماهير والإساءة لصورة الاستثمار الرياضي في مصر».

وقال في تصريحات صحافية : «تركي رجل كريم، وصاحب حق في كل مواقفه، ومظلوم، وفضل الصمت على تجاوزات في حقه من أجل مصر، وكل ما فعله هو محاولة استثمار جاد في الرياضة، وجعل نادي بيراميدز الأول على الدوري، رغم وجوده منذ أشهر قليلة».

وأَضاف: «لا يليق فكريا ولا اقتصاديا ولا أخلاقيا ما مارسه البعض من التجاوز والسب والتحريض في حق رجل أراد لمصر والمصريين خيرا، حتى أن كل الدعاوى القضائية التي طالبني برفعها ضد المسيئين بقيت مجمدة، بعد أن طالبني بذلك حبا في البلد، وفتح صفحة جديدة».

وسخر مصريون من قرار آل الشيخ، ونشر أحد المواطنين إعلانا ساخرا على موقع «إو إل إكس» المتخصص في تسويق المنتجات: جاء فيه: «للجادين فقط نادي الأسيوطي سابقاً، بيراميدز حالياً، استعمال شهرين فقط، بالإدارة واللاعبين، نادي بلا بطولات، الأهلي قصف جبهته كثيرا».

ويحتل «بيراميدز» المركز الثاني في الدوري المصري الممتاز بعد مرور سبع جولات.

وبدأ آل الشيخ الاستثمار في الرياضة قبل نحو ثلاثة أشهر عن طريق شراء أحد أندية الدوري المصري الممتاز، وهو فريق الأسيوطي، ثم غير اسم النادي إلى بيراميدز، وتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين بأسعار مالية كبيرة.

سبق وأن شغل آل شيخ منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري لمدة تصل لنحو خمسة أشهر، قبل أن يتخلى عن الرئاسة الشرفية إثر خلافات مع مسؤولي النادي.

واندلعت الأزمة حين اتهم آل شيخ مجلس إدارة الأهلي بإهدار أموال النادي، وإفساد صفقات كبرى خاصة ببعض اللاعبين والمدير الفني الجديد، ما أثار غضب مسؤولي وجمهور النادي.

ولم تقتصر الأزمات التي تسبب فيها آل الشيخ في مصر على الوسط الرياضي، بل امتدت للوسط الفني، حيث تبادل والمطربة آمال ماهر الرسائل عبر تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ماهر قالت إنها لن تصمت طويلا على الظلم الذي تتعرض له.

وكتبت عبر صفحتها على «فيسبوك» قائلةً: «الضغوط والحرب التي اتعرض لها أنا وأشقائي وعائلتي من فترة طويلة تتزايد، أغلقوا الاستوديو الخاص بي، ثم أغلقوا صيدلية شقيقي، ونتلقى رسائل تهديد على تليفوناتنا».

وأشارت في منشور آخر إلى أن «حسابات مزيّفة كثيرة تتداول أخباراً تفيد بأنها تلقّت هدايا، ولكنها ستنشر فيديو توضّح فيه من الذي أخذ تلك الهدايا»، مضيفةً أن «الهدف من الحرب التي شنت ضدها هو إجبارها على أن تكون في مكان لا تريده، وأنها فتاة مصرية ترفض الخطأ وترفض أن تنحني لأحد مهما حصل».

ورغم أن الفنانة المصرية لم تذكر من وراء الحرب والتهديدات، إلا أن متابعيها انهالوا بالتعليقات التي تؤكد أن تركي آل الشيخ وراء ذلك، وجرى إطلاق حملة إلكترونية بعنوان «ادعم آمال ماهر» لمساندتها ضد ما تتعرض له من تهديد هي وعائلتها.

وقبل أيام عادت من جديد لتطفو على السطح أخبار خلافات ماهر وآل الشيخ، عندما طرحت أنغام أغنيتها الجديدة «بخاف أفرح»، وهي من كلمات آل الشيخ، الأمر الذي أغضب ماهر كون الأغنية كانت لها.

وسجلت ماهر الأغنية بصوتها لتصدرها ضمن الألبوم الذي تحضّر له، ولكن آل الشيخ، وبسبب الخلافات بينه وبينها سحب الأغنية لمصلحة أنغام، فما كان من ماهر إلا أن سرّبتها عبر الإنترنت بصوتها.

ومنذ أكثر من عام ارتبط اسم آل الشيخ بماهر، عندما أعلن الإعلامي المصري محمد الغيطي في برنامجه عن ذلك.