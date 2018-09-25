﻿بدء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: الرئيس الأمريكي يتشدد تجاه إيران وأمير قطر يؤكد تمسك بلاده بالحوار لحل الأزمة الخليجية واردوغان يرفض «سلاح العقوبات»

الدوحة «القدس العربي» ووكالات: قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن بلاده متمكسة بحوار غير مشروط لحل الأزمة الخليجية، لا يمس بسيادة بلاده، داعيا إلى تحويل المحنة الخليجية إلى منحة.

وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للدورة الـ 73 للأمم المتحدة، قال أمير قطر إنه لا بد من تجاوز إدارة الأزمات والسعي لإيجاد حلول لها بعيدا عن الانتقائية وازدواجية المعايير ورفض سياسية فرض الأمر الواقع بالقوة، لافتاً إلى بلاده تقدر ضرورة وجود نظام دولي شرعي يسود فيه القانون، مشدّداً في الوقت ذاته على ضرورة القيام بإصلاحات تمكّن الأمم المتحدة القيام بمهامها، بما يستجيب لتطلعات الشعوب، وتحقيق عدالة مستدامة.

وأولى الشيخ تميم نصيب الأسد من خطابه للحديث عن الأزمة الخليجية، قائلا إنه بعد عام من حصار غير مشروع تكشفت حقائق كثيرة عن تنظيم مسبق لحملة التحريض والدسّ والافتراءات التي استخدمت لافتعال الأزمة، وأدرك المجتمع الدولي زيف المزاعم لترويج الإجراءات المدبرة سلفا ضد بلاده، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقواعد القانون بين الدول، وأعراف وتقاليد الشعوب الخليجية.

ونوه إلى أنه رغم الإجراءات التي اتخذت لإلحاق الضرر بدولة قطر والتضييق على شعبها والحرب الاقتصادية التي تعرضت لها، فقد شهدت الفترة الماضية، طيلة أزيد من عام من الحصار الجائر تعزيز دولة قطر لقوتها ونفوذها، وواصل الاقتصاد نموه وحافظ على تماسكه. كما حافظت قطر على صدارتها دوليا في الأمن الإنساني والتنمية البشرية، وتعزز إيمان الشعب بقيمه وقدراته، وازداد وحدته تماسكا.

وخاطب أمير قطر الحاضرين قائلاً: ايمانا منا بأن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الأزمة، تجاوبنا وما زلنا مع المساعي التي تقوم بها الدول الصديقة والشقيقة لإنهاء الأزمة من خلال حوار غير مشروط، قائم على احترام سيادة الدول.

وجدّد التذكير بمواقف بلاده الثابتة من القضية الفلسطينية، مشيراً إلى عدم إحراز أي تقدم في قضية فلسطين، بعد فشل العملية السياسة التي بدأت قبل ربع قرن، ودعمتها الدول العربية، والنتيجة كانت المزيد من التعثر والتعقيد.

وخلص الشيخ تميم إلى التأكيد على أهمية المفاوضات، مع الالتزام بالقضايا الشرعية، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين إلى حدود 1967، مشدّداً على أنه لا حل لأزمات المنطقة دون حل قضية فلسطين، ولكن إسرائيل ترفض ذلك.

وتابع قائلاً: لن نألوا جهدا في تقديم كافة أشكال الدعم، ومواصلة العمل مع الأطراف الدولية لتذليل الصعنوبات أمام عملية السلام.

وقال الشيخ تميم إن عدم محاسبة النظام السوري يفرغ القانون الدولي من أي معنى، وسيكون لذلك الأثر على قيم السلم، ويرفع وتيرة العنف في قمع الشعوب والدوس على كرامة الشعوب.

قطر وأزمة ليبيا

وعن الأزمة الليبية، قال الشيخ تميم إن التطورات الخطيرة الأخيرة، تجعلنا نتطلع لعودة الأمن والاستقرار، ونشير إلى أن التدخل الأجنبي يزيد تعقد الأزمة، ويعيق الوصول إلى الحل الذي يسعى إليه الأشقاء الليبيون، داعياً الأشقاء اللليبيين لإعلاء المصلحة الوطنية.

كما أكد أمير قطر أن بلاده تقدر جهود العراق لتحقيق الاستقرار والمصلحة الوطنية، بتظافر كل الأطياف السياسية، مثمنا موقف العراق في محاربة الإرهاب، مجددا التأكيد على استعداد قطر لدعم جهود إعادة إعمار العراق.

ولدى تطرقه إلى ظاهرة الإرهاب، قال إن الإرهاب من أبرز التحديلات التي تواجه العالم، مشيراً إلى أن موقف قطر ثابت برفض كافة أشكال الإرهاب، مهما كانت أسبابه، وأن محاربة الظاهرة تأتي ضمن أولويات سياسية قطر، وقمنا بتطوير الأنظمة القانونية لمحاربة الإرهاب.

واستطرد قائلاً: في رأينا هناك شروط ضرورية لنجاح الحرب على الإرهاب، تقوم على التعاون الدولي في محاربة الإرهاب، والعنف ضد المدنيين، وعدم اتخاذ الإرهاب وسيلة لتحقيق الأهداف السياسية، مع ضرورة معالجة جذوره، ووضع تعريف موحد للظاهرة، وعدم تحزيبه وتفصيله وفق المصالح الضيقة للدول، أو لقمع الخصوم السياسيين.

وفي السياق، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران أمس الثلاثاء، ووصفها بأنها «ديكتاتورية فاسدة» تنهب الشعب الإيراني لسداد تكلفة العدوان في الخارج مستغلا خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للتهديد بفرض عقوبات أخرى على طهران.

وقال ترامب «زعماء إيران ينشرون الفوضى والموت والدمار. إنهم لا يحترمون جيرانهم أو حدودهم أو الحقوق السيادية للدول».

وركز في كلمته على إيران التي تتهمها الولايات المتحدة بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، وتأجيج الاضطرابات في الشرق الأوسط من خلال دعمها لجماعات متشددة في سوريا ولبنان واليمن.

لكن معظم كلمة ترامب التي استغرقت 35 دقيقة كانت دفاعا عن سياساته القائمة على شعار «أمريكا أولا» الذي يمنح المصالح الأمريكية أولوية على أي خطوة نحو العولمة في رسالة لاقت صمتا بين الحضور.

انتقاد إيران

وبجانب هجومه على إيران، انتقد الصين بشأن ممارساتها التجارية لكنه لم يذكر التدخل الروسي في سوريا أو تدخلها في الانتخابات الأمريكية.

واستخدم ترامب، الذي يبدأ تجمعاته السياسية بالتباهي بسجله الاقتصادي خلال أقل من عامين في السلطة، نفس الأسلوب أمام زعماء العالم، وأبلغهم أنه كرئيس حقق إنجازات أكبر من أي إدارة أخرى في التاريخ تقريبا.

ودفعت كلماته إلى همهمات وضحك بين الحضور مما فاجأ الرئيس إلى حد ما .

وقال «لم أتوقع ذلك الرد، لكن لا بأس».

وأوضح ترامب، الذي قال على تويتر صباح أمس الثلاثاء إنه لن يجتمع مع الرئيس الإيراني حسن روحاني رغم وجودهما في نيويورك، أنه سيواصل الضغوط الاقتصادية على طهران لدفعها لتغيير سلوكها.

وقال ترامب «ستسري عقوبات إضافية في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر وسيتبعها المزيد ونعمل مع دول تستورد الخام الإيراني لخفض مشترياتها بشكل كبير».

وأضاف أن الولايات المتحدة ستساعد في إقامة تحالف استراتيجي إقليمي بين دول الخليج والأردن ومصر في مبادرة تراها واشنطن جدارا واقيا ضد إيران.

وقارن ترامب العلاقات الأمريكية مع إيران بما وصفها بالعلاقات التي شهدت تحسنا مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون الذي أشاد به ترامب لوقفه التجارب النووية والصاروخية وإعادته رفات جنود أمريكيين من الحرب الكورية في الخمسينيات.

روحاني يرد على ترامب

واتهم الرئيس الايراني حسن روحاني نظيره الأمريكي دونالد ترامب بمحاولة الاطاحة بالنظام ، فيما استبعد استئناف المحادثات مع واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق النووي.

وقال في كلمته امام الجمعية العامة للأمم المتحدة «من المثير للسخرية أن الحكومة الأمريكية لا تخفي حتى خطتها للاطاحة بنفس الحكومة التي تدعوها للحديث معها».

وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إن تركيا لن تبقى صامتة أمام استخدام العقوبات كسلاح في وقت تخوض فيه بلاده مواجهة مريرة مع الولايات المتحدة بشأن مصير قس أمريكي تحتجزه أنقرة.

وتقول تركيا إن على الولايات المتحدة احترام العملية القانونية بخصوص القس أندرو برانسون الذي أغضبت محاكمته في تركيا بتهم الإرهاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال اردوغان في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة «لا يمكن لأحد منا أن يلتزم الصمت أمام الإلغاء التعسفي لاتفاقيات تجارية وأمام استخدام العقوبات الاقتصادية كسلاح».

وقال الرئيس التركي «نحن نؤيد حل مشكلاتنا من خلال إجراء حوار على قدم المساواة».

وتختلف أنقرة وواشنطن أيضا حول مصالح متباينة في سوريا. كما عبرت واشنطن عن قلقها لشريكتها في حلف شمال الأطلسي تركيا بشأن نشرها المزمع لأنظمة الدفاع الجوي إس ـ 400 الروسية الصنع وقالت إن هذا يمكن أن يهدد أمن بعض الأسلحة الأمريكية الصنع وغيرها من التكنولوجيا التي تستخدمها تركيا بما في ذلك الطائرة إف ـ 35 .