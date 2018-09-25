﻿الفيفا يستهدف تحجيم صفقات إعارة اللاعبين

برلين – د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه يستعد لإجراء عملية إصلاح في منظومة انتقالات اللاعبين، بما في ذلك وضع حد أقصى لصفقات الإعارة. وأشار الفيفا إلى أنه من بين التوصيات الأخرى خلال اجتماع لجنة حملة الأسهم، وضع أنظمة نقل إلكترونية إلزامية على المستوى الوطني، ولوائح أقوى لوكلاء اللاعبين، وتعويض أفضل للأندية وإنشاء ما يسمى «غرفة المقاصة» لمعالجة عمليات الانتقالات لتجنب السلوك الاحتيالي. وبالنظر إلى زيادة صفقات الإعارة على المستويين المحلي والدولي، أوضح الفيفا أنه سيتم إجراء تغييرات «لغرض تنمية الشباب في مقابل الاستغلال التجاري». وأضاف الفيفا: «عدد الصفقات في الموسم بين كل ناد ينبغي أن يبقى محددا، وأن صفقات الإعارة الملتوية وصفقات الإعارة الفرعية ينبغي حظرها». ويستهدف هذا المقترح وقف بعض الأندية التي تمتلك عددا كبيرا من اللاعبين وتضطر لإعارة بعضهم لتجنب مخالفة اللوائح. وتتطلب المقترحات المقدمة من لجنة حملة الأسهم والتي تجمع روابط الأندية والروابط الدولية والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) والاتحادات القارية بالإضافة إلى مسؤولي الفيفا، موافقة مجلس الفيفا الذي يجتمع في 26 تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وقال جاني إنفانتينو رئيس الفيفا: «لقد جمعنا كل الأطراف المعنية على الطاولة، وكل العناصر الأساسية في صناعة كرة القدم يتفهمون حاجتنا لاتخاذ قرارات، إنها خطوة أولى مؤثرة نحو تحقيق المزيد من الشفافية».

رئيس يوفنتوس يؤيد إقامة بطولة ثالثة للأندية في أوروبا

مدريد – د ب أ: أعرب رئيس رابطة الأندية الأوروبية، الإيطالي اندريا انييلي، عن تأييده لإقامة بطولة قارية ثالثة للأندية في القارة العجوز، كما يخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا». وقال انييلي، رئيس نادي يوفنتوس: «بطولة ثالثة قد تعمل على دعم التوسع في أسواق أخرى أقل ازدهارا من السوق الإسباني والإيطالي والإنكليزي والألماني والفرنسي». وأضاف قائلا: «من الصعب رؤية القيمة التجارية، ولكن أحيانا يجب أن نستمع لأعضائنا الذين يريدون المشاركة بشكل أكبر». ويعكف اليويفا حاليا على مناقشة مسألة إقامة بطولة قارية ثالثة للأندية الأوروبية بدءا من عام 2021 تضم 32 فريقا، بالإضافة إلى بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، ولكن حتى الآن لم تتم تسمية هذا المشروع الجديد.

براغا يهزم لشبونة ويتقدم إلى وصافة الدوري البرتغالي

لشبونة – د ب أ: تقدم سبورتينغ براغا لوصافة الدوري البرتغالي، عبر الفوز على ضيفه سبورتينغ لشبونة 1/صفر في المرحلة الخامسة. ويدين براغا بالفضل لدييغو سوزا، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 67. وهذا الفوز رفع رصيد براغا إلى 13 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف فقط خلف بنفيكا المتصدر، وتجمد رصيد لشبونة عند عشر نقاط في المركز الخامس.

تعادل فناربخشة وبشكتاش في الدوري التركي

أنقرة – د ب أ: خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت بين فريقي فناربخشة وبشكتاش في الجولة السادسة من الدوري التركي. وتقدم ريان بابل لبشكتاش في الدقيقة 40، ثم تعادل أنديه أيو لفناربخشة في الدقيقة 71. وبذلك، رفع بشكتاش رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، كما رفع فناربخشة رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث عشر.

رئيس الهلال السعودي يرصد 10آلاف ريال لكل لاعب

الرياض – د ب أ: رصد محمد بن فيصل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، مكافأة 10 آلاف ريال لكل لاعب بالفريق الأول، بعد الفوز الذي حققه اللاعبون على الفتح. وحقق الهلال فوزا مثيرا خارج أرضه على حساب الفتح 3/2 ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الرابعة من الدوري السعودي. وكتب بن فيصل عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» عقب نهاية المباراة: «10 آلاف ريال مكافأة لكل لاعب… يستحق أبطالنا». وأضاف موجها رسالة لجماهير الهلال: «ألف مبروك لجماهير الزعيم، مبروك لنجومنا كنتم على قدر المسؤولية».

إيقاف ليما 3 مباريات في الدوري الإماراتي

دبي – د ب أ: قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم إيقاف البرازيلي فابيو دي ليما لاعب نادي الوصل 3 مباريات لما بدر منه خلال مباراة فريقه بالجولة الثالثة من دوري الخليج العربي (الدوري الإماراتي) بالتعدي على مواطنه ليوناردو لاعب نادي الوحدة. وجاءت العقوبة كالآتي: الإيقاف مباراة لما بدر من اللاعب تجاه لاعب الوحدة، بالإضافة إلى مباراتين لطرده مباشرة بالبطاقة الحمراء، كما تم تغريمه 50 ألف درهم. وكانت المباراة التي جمعت بين الفريقين في أبوظبي انتهت بفوز الوحدة 4/1.