﻿البريطانيان غروفز وسميث يصلان جدة استعداداً لنزالهما

الرياض – د ب أ: وصل الملاكمان البريطانيان جورج غروفز وكالم سميث إلى جدة، غرب السعودية، استعدادا لخوض نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي للملاكمة لفئة الوزن المتوسط، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة يوم الجمعة المقبل بالصالة المغطاة في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتأتي استضافة السعودي لهذا النهائي الكبير، بعد أن وقع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، اتفاقية مع شركة «كوموسا» في لندن العام الماضي. ويجري الملاكمان التمرين الرئيسي لهما بنادي «أرينا فيتنس» استعداداً للنزال المرتقب، الذي سيكون مفتوحاً أمام وسائل الإعلام. وكان طرفا النهائي وصلا لهذه المواجهة الحاسمة، بعد أن خاضا عدة نزالات في تموز/ يوليو من العام الماضي في «درافت غالا» بموناكو الفرنسية. ووصل جورج غروفز للمواجهة النهائية بعد أن تغلب على مواطنيه جيمي كوكس، وكريس يوبانك في ربع النهائي ونصف النهائي على التوالي، فيما تأهل سميث بعد تغلبه على السويدي إيريك سكوغلند، والهولندي نيكي هولزكين في الدورين. وتستعد الهيئة العامة للرياضة خلال الفترة المقبلة لتنظيم العديد من الأحداث والبطولات الرياضية، حيث ستقام منافسات بطولة السعودية للبلوت في نسختها الثانية بالصالة الرياضية في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. وتستضيف محافظة الدرعية الجولة الافتتاحية لبطولة «إيه بي بي فورمولا إي»، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات في شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل. وتتجه أنظار العالم صوب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة لمتابعة الحدث الجماهيري الكبير، مباراة الكأس السوبر الإيطالي لكرة القدم بين فريقي يوفنتوس وميلان مطلع عام 2019. يشار إلى أن الهيئة العامة للرياضة نظمت العديد من المنافسات الرياضية المختلفة في الفترة الماضية، مثل بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج، وسباق الأبطال للسيارات، وماراثون الرياض الدولي، وبطولة المملكة للبلوت، وبطولة الرياضات الإلكترونية، والمهرجان العالمي لرياضات المغامرة، والعديد من المنافسات الأخرى.